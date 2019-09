Pietro Mennea, record di 19”72 compie 40 anni/ La Freccia del Sud nella storia

Compie oggi 40 anni lo straordinario record di Pietro Mennea. Era il 12 settembre del 1979, le 15:20 in quel di Città del Messico, e il fenomenale atleta italiano corse i duecento metri, a 2248 sul livello del mare, e con il vento a favore a +1.8 m/s, in 19 secondi e 72 centesimi. All’epoca fu record del mondo, con il nostro azzurro che lo sottrasse dopo undici anni all’americano Tommie Smith, migliorando il sui 19 e 83 del 1968, sempre sulla stessa pista. Il record di Mennea è uno di quelli che non si dimenticano, sia perché gli italiani non hanno mai fatto registrare numeri esagerati fra i velocisti, sia perché durò la bellezza di quasi 17 anni, fino a che l’americano Michael Johnson non lo migliorò durante le olimpiadi di Atlanta del 1996. Resta comunque, allo stato attuale, il record del Vecchio Continente, visto che nessun europeo ha saputo fare meglio da 40 anni a questa parte.

PIETRO MENNEA, RECORD DI 19”72 COMPIE 40 ANNI

“Quel che mi resta di Pietro – spiega Carlo Vittori a La Gazzetta dello Sport – al di là del 19”72, grande come il 19”19 di Usain Bolt e degli altri 11 record che firmò in quei giorni, 10”01 sui 100 compreso, è l’umiltà e la determinazione. Era serio, serissimo. Per questo mi è rimasta impressa la volta che, con una canna d’acqua, fece un gavettone a un’aspirante maestra di tennis. Di certo è stato più facile parlare con lui a carriera finita che durante. Ma che esempio: in pista e, tra le quattro lauree, le tante pubblicazioni e l’impegno da parlamentare, fuori. E che generosità: anche nei confronti di noi compagni di quella staffetta”. Mennea, che ai tempi d’oro era soprannominato la Freccia del Sud, lui che era originario di Barletta, in Puglia, parlerà così anni dopo della sua memorabile impresa, rimasta indelebile nella mente di ogni sportivo italiano: “Ero teso ma non troppo, nulla a confronto delle vigilie delle Olimpiadi altri atleti volevano battere l’ ‘italiano’, io invece sapevo che la lotta era solo tra me stesso e il cronometro”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA