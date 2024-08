Manuela Olivieri è la moglie di Pietro Mennea, il noto corridore morto oltre 10 anni fa

Quello di Pietro Mennea e di sua moglie Manuela Olivieri è stato un grande amore e, in qualche modo, continua ad esserlo anche a oltre dieci anni dalla morte del celebre corridore. Manuela, infatti, continua a portare alta la sua memoria, ricordando le gesta che il marito ha fatto non solo in pista ma anche, più in generale, nello sport.

In una recente intervista a Tag24, Manuela Olivieri ha ricordato Pietro Mennea non solo come sportivo ma anche come uomo: “Per me è stato difficile dividere l’uomo dal campione, per me è un uomo straordinario, ma è stato qualcosa che è andato anche oltre. – ha raccontato la donna – Se tante persone continuano a ricordarlo a molti anni dalla sua scomparsa. […] A Pietro lo sport è servito per vincere nella vita, è stato fondamentale per lui.” ha aggiunto.

Manuela Olivieri e Pietro Mennea, il primo incontro, poi l’amore…

Manuela Olivieri e Pietro Mennea si sono conosciuti oltre 30 anni fa, nel 1990, ad una festa di amici in comune. Al momento del primo incontro, la donna non sapeva chi fosse Pietro, né era consapevole della sua notorietà: “Sapevo che era un corridore”, ha spiegato in un’intervista. Il primo appuntamento, dunque, non arrivò perché affascinata dalla notorietà di Mennea: “Venivamo da due mondi diversi.” – ha anzi precisato la donna. E lui, d’altronde, non ha fatto sfoggio della fama, visto che al primo appuntamento “è venuto a prendermi con una Panda bianca Young”. Fu un gesto, questo, che fece molta presa su Manuela, che poi si innamorò di lui. Negli anni vissuti fianco a fianco, Pietro e Manuela hanno spesso lavorato insieme: “a Roma lavoravamo insieme, lui era la prima e l’ultima persona che vedevo nella giornata: uno dei complimenti più belli che mi fece, ‘se lo sapevo, lo avrei fatto prima’”, ha rivelato ancora la donna.