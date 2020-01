Pietro Migliaccio, morto il dietologo della tv/ L’addio improvviso nella notte

E’ morto il professore Pietro Migliaccio, presidente emerito della Società Italiana di Scienza dell’Alimentazione. Considerato uno dei massimi esperti d’Italia nel campo della dietologia, è venuto a mancare all’improvviso, molto probabilmente a seguito di un infarto, o comunque di un problema cardiaco. Migliaccio era molto conosciuto non soltanto nell’ambiente medico, in quanto spesso e volentieri intervistato dai media e ospite di trasmissioni tv. Lo scorso mese di novembre, ad esempio, aveva parlato con i colleghi di Repubblica in vista delle abbuffate natalizie: “Mangiamo senza sensi di colpa, si rimedia il giorno dopo – aveva detto il 30 di due mesi fa – dopo una giornata con poche regole – aveva proseguito – basta seguire un regime ipocalorico”.

PIETRO MIGLIACCIO E’ MORTO: IL RICORDO DI BARBARA PALOMBELLI

Barbara Palombelli, conduttrice tv, ha ricordato così, attraverso la propria pagina Facebook, il professore venuto a mancare nella notte a Roma: “La scomparsa del professor Pietro Migliaccio lacia un vuoto immenso, 50 anni di consuetudini familiari, affetto, amicizia, assistenza professionale e tanti momenti meravigliosi vissuti insieme. Lo ricorderò oggi in tv”. Migliaccio era nato a Catanzaro ma si era laureato presso La Sapienza di Roma in Medicina e Chirurgia. Libero Docente in Scienza dell’Alimentazione e Specialista in Gastroenterologia, esperto in Auxologia, da anni svolgeva nella capitale la professione di Nutrizionista e Dietologo Clinico, unita all’attività didattica in seminari e conferenze in varie atenei d’Italia. A marzo del 2010 era stato nominato all’unanimità Presidente della Società Italiana di Scienze dell’Alimentazione (S.I.S.A), mentre dal settembre del 2009 teneva una rubrica all’interno del programma “I fatti vostri” in onda su Rai Due tutti i giorni, da lunedì a venerdì. Se ne va senza dubbio un luminare nel suo campo, nonché un volto noto della tv.

