Pietro Morandi, figlio di Gianni e Anna Dan/ TrediciPietro “finito in analisi per..”

Classe 1997, rapper e pronto per una carriera nel mondo della musica, lui è Pietro Morandi in arte TrediciPietro, figlio di Gianni Morandi e Anna Dan. Il giovane fratello di Marco e Marianna ha già debuttato nel mondo della musica grazie al web con il suo Pizza e Fichi e poi ha ritentato il successo con Piccolo Pietro e il suo album, Assurdo. Questo è quello che ha fatto in questo anno Pietro Morandi per cercare di emergere lasciandosi alle spalle il suo cognome un po’ ingombrante soprattutto se l’ambiente in cui si tenta di sfondare è lo stesso. Per farlo si è rivolto ad uno psicologo che lo ha aiutato a fare i conti con la paura di essere “figlio di..”. Rimane il fatto che dismessi i panni del rapper e dell’aspirante stella musicale italiana, Pietro torna ad essere il figlio di Gianni e Anna, posa con loro nelle tipiche foto di famiglia che i coniugi amano così tanto, e spesso appare anche al fianco della cantante Madame all’anagrafe Francesca Galeano.

Pietro Morandi, figlio di Gianni e Anna Dan, TrediciPietro nel mondo del rap

Dal canto suo, però, Pietro Morandi ha ammesso che in famiglia è quello che meno usa e ama i social e che i suoi genitori sono molto più attivi e che grazie a lui il padre Gianni è passato da Facebook a Instagram con il successo che è sotto gli occhi di tutti. E lui? TrediciPietro tappezza il suo profilo di scatti dedicati al suo lavoro ma anche alle collaborazioni che lo hanno visto protagonista in questi ultimi due o tre anni compreso il tour in alcuni locali d’Italia con il suo produttore Mr Monkey. E la sua vita privata? Al momento sembra che il giovane figlio di Morandi sia ancora single.



