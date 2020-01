Pietro Taricone/ Marina La Rosa si commuove: “La sua morte? L’ho saputo così…”

Marina La Rosa, ospite di Caterina Balivo a “Vieni da Me”, è stata interrogata dalla conduttrice circa il suo rapporto con il compianto Pietro Taricone, con il quale ha condiviso l’esperienza del Grande Fratello: “Pietro era meraviglioso come persona. Lo so che lo si dice abitualmente di tutti coloro che non ci sono più, però lui era in grado di instaurare una relazione meravigliosa con chiunque, dal commercialista al professore d’università. Dopo il reality siamo diventati molto amici, qualunque cosa mi accadesse io la vedevo come un problema e Pietro c’era sempre”. Non solo: “Ogni volta che ci sentivamo lui era molto rilassato, capace di infondere tranquillità nel suo interlocutore”. Come ricorda Marina La Rosa, Taricone “era un grande appassionato del mondo dei cavalli, tanto che si era costruito da solo una stalla. Amava tutto ciò che faceva”. Fino ad arrivare all’incidente mortale in paracadute sull’aviosuperficie di Terni: “Quel giorno ero a casa con mio figlio che era molto piccolo. Improvvisamente mi squillò il telefono. Era una giornalista, che, a freddo, mi chiese: ‘Mi dici qualcosa su quello che è successo?’. Io non sapevo ancora nulla di ciò che era accaduto a Pietro…”. Improvvisamente, il silenzio. Gli occhi di Marina La Rosa si velano di commozione e di un pianto silenzioso, lo stesso che permea ancora i sentimenti di chi ha voluto bene a Pietro Taricone.

