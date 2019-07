Pietro Tartaglione, “camminerai e ti rialzerai…”/ Foto, il piedino del piccolo Dodo

Pietro Tartaglione dimostra ancora una volta grande tenerezza nei confronti del figlio. Ha pubblicato una foto del piedino del piccolo Dodo, avuto dall’amore con Rosa Perrotta, sottolineando: “Camminerai e cadrai, ti alzerai sempre a modo tuo. Cuore di Papà”, clicca qui per la foto e per i commenti dei follower. Una nuvola di affetto nei confronti del bimbo nato da poco e a cui augura di saper affrontare la vita, giorno dopo giorno e sapendosi appunto rialzare di fronte alle difficoltà. Un messaggio positivo che ovviamente ha portato a una valanga di commenti da parte dei fan che da casa continuano a sognare per la meravigliosa storia dei due che in questo periodo ha riempito i rotocalchi rosa.

Pietro Tartaglione, “camminerai e ti rialzerai…”: i commenti dei fan

Cosa hanno risposto i fan di Pietro Tartaglione di fronte alla dolcezza infinita palesata su Instagram, dove ha pubblicato il piedino del piccolo Dodo? Andiamo a leggere alcuni dei commenti più dolci: “Questo bimbo è una meraviglia”, “Congratulazioni Pietro”, “Questa cosa mi emoziona tantissimo”, “Amore che bello”, “Lo avresti mai detto? Fra meno di un anno ti chiamerà Papà”. Il ragazzo viene travolto poi da un’onda incredibile di cuoricini con l’emoticon con gli occhi a cuore tra le più gettonate dai vari fan che hanno deciso di lasciare un pensiero e dedicare del tempo per dare il loro sostegno a questa splendida coppia.

Una foto tenerissima

Visualizza questo post su Instagram Camminerai e cadrai, ti alzerai Sempre a modo tuo. #cuoredipapà Un post condiviso da Pietro Tartaglione (@pietro_tartaglione) in data: 29 Lug 2019 alle ore 2:03 PDT





