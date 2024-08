Ricordate Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione? Come sta la coppia uscita da Uomini e Donne nel 2017? I due hanno spesso fatto parlare di sé, sopratutto dopo due crisi importanti dopo la nascita del primo figlio Ethan, che oggi ha cinque anni. Entrambi avevano confessato di essersi trovati impreparati a diventare genitori, elemento che ha incrinato non di poco il loro rapporto. Eppure, dopo Uomini e Donne sono stati da sempre una delle coppie più amate e più seguite.

In particolare, Rosa Perrotta ha costruito una fanbase tutta femminile che l’ha seguita anche dopo la nascita di Achille, secondogenito. Ma cosa va storto tra loro due? Ed è vero che – come si legge ultimamente tra i commenti sui social – sarebbero ormai una “coppia fake”? Il verdetto lo comunica Alessandro Rosica, esperto di gossip che da sempre è molto attento alle dinamiche delle relazioni nate dal famoso dating show di Maria De Filippi. Insomma, l’Investigatore social (come si fa chiamare su Instagram), ha smentito tutte le voci che parlano di coppia finta e che sta in piedi solo per le telecamere.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione finti? Risponde Rosica: “Tutte fandonie”

Dopo le voci sulla presunta finzione ha tranquillizzato i fan dicendo che Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono veramente innamorati e che nel corso del tempo hanno saputo affrontare brillantemente tutte le crisi. L’unico problema grosso fra i due sarebbe la famiglia di lui, che non andrebbe proprio a genio alla Perrotta. In particolare, la compagna di Tartaglione avrebbe un brutto rapporto con la cognata Adele e con i suoceri, tanto da essersi allontanata molto dalla famiglia di Pietro per via di un’apparente mancanza di sintonia.

E non si tratta solo di un’indiscrezione, ma è stata la stessa Rosa Perrotta a luglio a dare dei segnali piuttosto concreti, ringraziando sui social la sua famiglia, dicendo che senza di loro che badavano ai figli Ethan e Achille, non si sarebbero potute realizzare tante cose. Oltretutto ha precisato che questa forma di altruismo è arrivata solo dai suoi familiari e da nessun altro. Un segnale molto chiaro di una spaccatura nel rapporto tra i familiari di Tartaglione, che in parte smonta la visione utopica della famiglia del “Mulino Bianco”, ma che riporta senza dubbio alla realtà della vita di tutti i giorni anche nel mondo degli influencer.