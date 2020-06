Pif diventa papà?/ Foto: beccato con una misteriosa mora in dolce attesa!

Il settimanale Vero, nel numero in edicola questa settimana, lancia un gossip che ha come protagonista Pif. L’ex Iena, autore di film e cortometraggi, avrebbe trascorso una quarantena molto speciale e si starebbe ora preparando a diventare papà. Sì, perché i paparazzi lo hanno beccato con una misteriosa mora che, secondo le indiscrezioni è la sua compagna, che mostra un evidente pancino spuntare sotto ad una canotta bianca. “I beneinformati sussurrano che questa non sarebbe la prima passeggiata di coppia e che i due siano stati più volte avvistati insieme, anche abbracciati, per le vie di Roma” si legge sul noto settimanale. Non è però arrivata la conferma dal diretto interessato che, come si legge, si sarebbe trincerato dietro un “no comment” così come il suo entourage. Dunque, Pif – nome d’arte di Pierfrancesco Diliberto – non si sbilancia e mantiene il silenzio sulla notizia.

Pif sta per diventare papà? Il gossip dopo Giulia Innocenzi

In effetti Pif cerca di tenersi sempre ben lontano dal gossip. Di questioni private o amorose, infatti, si conosce ben poco. Il gossip sul suo conto è infatti fermo a Giulia Innocenzi, la giornalista lanciata in Tv da Michele Santoro. Con lei Pierfrancesco è stato fidanzato fino al 2016, poi più nulla si è saputo in merito alla sua vita amorosa. Oggi però c’è chi giura che la misteriosa mora immortalata al suo fianco negli scatti pubblicati su Vero sia proprio la sua fidanzata e, dunque, mamma del figlio in arrivo. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti.





