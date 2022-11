Pilar Del Rio, chi è la moglie di José Saramago/ Carriera e vita con lo scrittore

Pilar Del Rio, chi è la moglie del compianto scrittore portoghese José Saramago

Pilar Del Rio, protagonista oggi pomeriggio su Rai1 ospite a Oggi è un altro giorno, è una giornalista e traduttrice spagnola, conosciuta per essere soprattutto la moglie del compianto scrittore portoghese José Saramago, premio Nobel per la letteratura nel 1998. Il loro primo incontro risale al 1986 e, dopo soli due anni di fidanzamento, la coppia celebrò il matrimonio nel 1988. Nel corso della sua carriera da traduttrice, la Del Rio ha avuto anche l’occasione di tradurre nella sua lingua, lo spagnolo, alcuni romanzi in portoghese del marito.

La coppia ha vissuto alcuni anni a Lisbona, per poi abbandonare nel 1993 la capitale portoghese e trasferirsi nelle Isole Canarie, sull’Isola di Lanzarote. Pilar Del Rio e José Saramago lì vissero fino al 2010, anno della morte dello scrittore portoghese. Nel medesimo anno, inoltre, la coppia è stata protagonista di un documentario a loro dedicato, José e Pilar, che ha raccontato in forma intima le tappe più importanti della loro vita insieme, professionale ma anche privata.

Pilar Del Rio, traduttrice dei testi del marito José Saramago

Pilar Del Rio ha dedicato la sua vita, oltre alla sua attività giornalistica e di traduttrice, anche al ricordo e alla diffusione delle opere letterarie del marito José Saramago, eternandole e conservandole nel corso del tempo. Anche per questo, ha voluto tradurre in lingua spagnola i più celebri romanzi dello scrittore: Todos los snombres e La Caverna, ma anche El hombre duplicado e El viaje del elefante. Inoltre ricopre la carica di presidentessa della Fondazione José Saramago, istituita a Lisbona in ricordo del marito.

Saramago ha avuto un forte legame con l’Italia, come raccontato dalla stessa Pilar Del Rio in una recente intervista a 7, il settimanale del Corriere della Sera: “L’ho annotato anche nel mio libro sulla sua vita a Lanzarote: c’era in Saramago una gratitudine nei confronti dell’Italia che veniva da lontano, da quando aveva conosciuto la bellezza percorrendo il Paese come si percorre un corpo che si aspetta e si ama. Era presente sempre, era come un sogno, uno sfondo costante“. In Lezioni italiane, il suo nuovo volume, la Del Rio ha racconto lezioni, riflessioni e appunti dello scrittore, ricordandone la sua passione e il suo impegno.

