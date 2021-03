Pilar Fogliati, ex fidanzata Claudio Gioè/ “Una bellissima storia d’amore di 4 anni”

Claudio Gioè è uno dei migliori attori italiani che questa sera torna in tv con la nuova fiction di Raiuno “Makari”. L’attore, prima del debutto, è ospite della nuova puntata di Oggi è un altro giorno. Riservato e allergico a parlare della sua vita privata, Claudio Gioè non si sbilancia e, attualmente, non si sa se sia sposato o fidanzato. Tuttavia, in passato, Claudio Gioè ha vissuto una bellissima ed importante storia d’amore con una collega. L’attore siciliano, infatti, è stato fidanzato con l’attrice Pilar Fogliati, protagonista di Un passo dal cielo. Anche della storia d’amore che Gioè ha vissuto con Pilar Fogliati si sa davvero poche. Gli unici dettagli sono quelli che sono stati svelati dalla stessa attrice che, di fronte ai numerosi rumors, ha fatto chiarezza sul suo rapporto con Gioè.

Pilar Fogliati e la storia d’amore con Claudio Gioè: “Non ho sentito la differenza d’età”

In un’intervista rilasciata nel 2019 ai microfoni di Caterina Balivo all’interno del programma di Raiuno “Vieni da me”, Pilar Fogliati raccontò per la prima volta i dettagli della sua storia d’amore, oggi finita, con Claudio Gioè. ““Visto che è da un po’ che circola questo gossip è bene dirlo, io e Claudio Gioè siamo stati fidanzati per 4 anni e mezzo. È stata una bellissima storia d’amore che io ricordo con affetto e con il sorriso sulle labbra. La differenza d’età? ( i due si passano circa 14 anni), io non l’ho mai sentita. Stavamo bene”, raccontò la Fogliati. Dell’attuale vita privata di Claudio Gioè, invece, non si sa nulla. L’attore rivelerà qualche dettaglio a Serena Bortone?

