Pinguini Tattici Nucleari, perché si chiamano così?/ Nome dalla birra più alcolica del mondo

Perchè i Pinguini Tattici Nucleari si chiamano così? A spiegarlo è stato il frontman del gruppo Riccardo Zanotti. Come riportato da MenteLocale l’artista ha specificato: “Il nome del nostro gruppo deriva dal nome di una birra scozzese con una gradazione decisamente alta, la Tactical Nuclear Penguin“. Poi arriva la rivelazione che nessuno si poteva aspettare: “Il nome della band non ci piace molto, perché non siamo stati noi a sceglierlo. Lo hanno scelto i primi componenti della band cioè Bernu e Claudio. Si sono trovati davanti alla birra in un pub di Brescia. Da quel giorno non possiamo cambiarlo, ma col tempo abbiamo visto che funziona“. Per l’esattezza i gradi della birra sono addirittura 32 gradi.

Da una scelta altrui e forse un po’ forzata è arrivato il successo. I Pinguini Tattici Nucleari ora amano questo nome, anche se precedentemente l’avevano criticato, grazie ovviamente al successo e alla curiosità che ha generato. Al Festival di Sanremo 2020 i ragazzi hanno portato il brano Ringo Starr che è un mix tra funky, rock e pop che ha diviso la tra critica tra chi è rimasto entusiasmato e chi invece ha ritenuto la canzone al di sotto delle aspettative. Interessante, anche se non vincente, la loro cover. Hanno infatti deciso di salire sul palcoscenico portando un medley di tantissimi brani più e meno recenti che hanno partecipato al Festival di Sanremo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA