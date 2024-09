Il ritorno sulla scena musicale dei Pinguini Tattici Nucleari

I Pinguini Tattici Nucleari sono uno dei gruppi più amati del panorama musicale italiano e proprio oggi, venerdì 13 settembre 2024, esce il loro nuovo ed attesissimo singolo dal titolo Romantico ma Muori. Questo brano arriva dopo un lungo e fortunato tour che ha visto il gruppo esibirsi in diverse parti d’Italia da Nord a Sud e il frontman Riccardo Zanotti ha voluto regalare ai suoi amati fan qualche piccola anticipazione attraverso i suoi social dichiarando in un post: “Romantico ma Muori, il nostro nuovo singolo, arriva venerdì 13 (settembre). Siamo sicuri che il giorno della sfortuna a noi porterà fortuna. É l’inizio di un nuovo viaggio”.

Un brano che segna il ritorno della band e che fa da apripista a nuovo tour, Hello World – Tour Stadi 2025 con ben 9 incredibili date. Quello che, però, tanti fan si chiedono è semplicemente: Riccardo Zanotti è fidanzato? In realtà il cantante è sempre stato particolarmente riservato riguardo la sua vita privata, in un’intervista a Radio DeeJay, però, ha affermato di essere felicemente fidanzato. La ragazza in questione sarebbe Eugenia Borgonovo, classe 1994, che lavora come talent scount per la casa discografica Sugar Music. Curiosando sui loro profili social, però, pochissime le immagini che li ritraggono insieme, infatti entrambi preferiscono tenere la loro storia lontana dai riflettori.

Pinguini Tattici Nucleari: tutto sulla nuova canzone Romantico ma muori

Romantico ma muori è un brano a cui i Pinguini Tattici Nucleari tengono tantissimo e che i fan stanno già apprezzando a poche ore dall’uscita, ma come è nata la canzone? A raccontare il processo creativo del brano, sui social, è stato lo stesso Riccardo Zanotti: “È una canzone vera tratta da una storia finta. Ricordo che un giorno particolarmente difficile, uno di quelli in cui ti costringi a entrare in studio per scrivere ma poi non ti viene nessuna idea, mi sono arreso e sono andato al bar. Lì, con un cappuccino in mano, mi sono messo a guardare fuori dalla finestra, cercando qualche ispirazione, un po’ per noia e un po’ per esercizio”.

“A un certo punto sono arrivati loro, due ragazzi con un cane, una bellissima coppia. Due che un tempo qualcuno avrebbe chiamato dei punkabbestia. Sembravano amarsi senza riserve, muovendosi lenti e felici per la strada con la sicurezza di chi non ha idea di dove andare. Lui le teneva la mano con una leggerezza mai vista, quasi sfiorandola mentre procedevano incerti sul marciapiede. Ho cercato di leggere il loro labiale, ma non ci sono riuscito, quindi l’ho solo provato a indovinare. L’ho trovata una scena molto romantica nella sua semplicità, quindi ho deciso di inventarmi una storia su di loro e di metterla in musica. Li ho immaginati erranti in un viaggio senza fine, come partecipi di un’eterna vacanza lontano dal mondo e dalle sue regole”, ha concluso.