Pino Badalamenti, morto giornalista Rai Tgr/ Il legame alla sua Sicilia, “maestro…”

Lutto nel mondo del giornalismo: è morto Pino Badalamenti. A darne notizia attraverso i suoi canali social è stato il collega Roberto Gueli, vicedirettore della Tgr Rai, che nelle passate ore ha scritto: “Addio Pino, amico, collega Rai Tgr dalla fine ironia. Voce di un giornalismo che fu. RIP”. In allegato al messaggio la foto del giornalista scomparso durante una diretta da Palermo per il Tg1. Al momento non si hanno ulteriori dettagli relativi alle cause della morte del giornalista Rai in pensione ma la notizia ha lasciato in tanti sgomenti.

Non mancano i messaggi di cordoglio da parte di alcuni utenti che si sono espressi manifestando sconcerto alla notizia della morte di Pino Badalamenti. C’è chi ha sottolineato la grande cultura ed ironia del giornalista scomparso. “Era uno spicchio gustoso di quell’arancia che era Palermo. A volte felice, a volte disperata”, ha scritto un utente salutandolo con l’appellativo di “maestro”.

PINO BADALAMENTI, LA LUNGA CARRIERA IN RAI

Le informazioni legate alla lunga carriera di Pino Badalamenti, tratte dalla sua pagina Linkedin, svelano che dal 1968 il giornalista iniziò a lavorare al servizio della Rai. Per 37 anni fu insegnante di Fonetica e Dizione della Lingua Italiana. Dopo aver frequentato il Liceo classico, conseguì la laurea in Lingue e letterature Straniere all’Istituto Universitario Orientale di Napoli.

Il giornalista era particolarmente attivo su Facebook fino al maggio dello scorso anno, condividendo suoi pensieri ma anche gli scatti che lo immortalavano in occasione della sua partecipazione ad alcune iniziative culturali nella sua città di Palermo. A proposito della sua terra, tale era il legame alla Sicilia che in un suo vecchio post social del 2018 scriveva: “Sono convinto che la conoscenza approfondita della lingua siciliana possa condurre al miglioramento espressivo della nostra lingua italiana”. Per questo si era detto disponibile a condurre corsi approfonditi sulla fonetica e sulla dizione della lingua italiana. Ogni sua iniziativa è sempre stata accolta con grande stima ed entusiasmo da parte dei suoi follower siciliani e non solo.

