Pino Daniele/ Dall’amore con Fabiola Sciabbarrasi e quel dolore quell’infarto che lo ha portato via

Era il 4 gennaio 2015 quando Pino Daniele fu portato via da un infarto a soli 59 anni. Quella del grandissimo cantautore napoletano è stata una grave perdita per la musica italiana a cui Daniele ha regalato tanto del suo talento musicale. Una carriera straordinatia quella di Pino Daniele che ha lasciato in eredità al pubblico la sua meravigliosa discografia e che, questa sera, sarà ricordato nella nuova puntata di Techetechetè. La scomparsa di Pino Daniele continua ad essere difficile da accettare per la sua famiglia. Accanto ad una straordinaria carriera, infatti, Daniele aveva avuto anche una vita privata intensa. Dopo la fine del matrimonio con Dorina Giangrande, corista, da cui ha avuto due figli, Alessandro e Cristina, Pino Daniele ha vissuto un grandissimo amore con Fabiola Sciabbarrasi da cui ha avuto tre figli, Sara, Sofia e Francesco. Tutti vivono, oggi, con un grande dolore nel cuore che non svanirà mai.

Pino Daniele/ L'amicizia con Massimo Troisi, le donne e la morte per infarto

Pino Daniele, il dolore della famiglia per la sua scomparsa

Fabiola Sciabbarrasi ha parlato di Pino Daniele e del vuoto che la sua morte ha lasciato nella famiglia in una recente intervista rilasciata a Dedicato, il programma condotto da Serena Autieri e in onda ogni mattina su Raiuno. “Oggi, quando penso a Pino, penso all’uomo più importante della mia vita, al padre dei miei figli. Penso all’uomo che mi ha fatto crescere. La sua è un’assenza potente, è un silenzio assordante. Il ricordo diventa salvifico quando ne parli, quando ne sei fuori”. La morte di Pino Daniele colpì profondamente anche l’amico Tullio De Piscopo. I due erano uniti come fratelli e la scomparsa del cantautore causò un malore a De Piscopo come ha poi raccontato lui stesso. “Quando vidi quello che era accaduto, mia moglie, che capì al volo, mi mise dietro una sedia perché rischiai di cadere a terra. Iniziai a sentirmi male, chiamarono l’ambulanza e mi ricoverarono“. Poi la firma per lasciare l’ospedale e raggiungere l’amico Pino.

