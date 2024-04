Pino Insegno, chi è il fratello di Claudio Insegno/ L’amore con la moglie Alessia “L’ho conosciuta quando…”

Chi è Pino Insegno, il fratello di Claudio Insegno

Claudio Insegno è tra gli ospiti della puntata de “La volta buona” in onda oggi, venerdì 26 aprile. Oltre a parlare della propria vita professionale e privata, Claudio Insegno potrebbe svelare anche alcuni dettagli del rapporto con il fratello Pino Insegno, attore e conduttore. Protagonista da anni del mondo dello spettacolo italiano, Pino Insegno è super apprezzato anche come doppiatore. Oltre ad aver costruito una carriera brillante, Insegno non ha mai trascurato la sua vita privata. Dopo il matrimonio con Roberta Lanfranchi con cui ha avuto i primi due figli, ha ritrovato l’amore con Alessia Navarro che ha sposato nel 2012 e con cui ha avuto altri due figli.

Alessia Cacciotti Navarro, chi è la moglie Pino Insegno/ "Siamo una coppia normale con alti e bassi"

Un amore, quello per Alessia, che ha travolto Pino Insegno come ha spesso raccontato lui stesso nelle varie interviste rilasciate ricordando anche il primo incontro con la moglie, conosciuta quando lei aveva solo 29 anni.

Pino Insegno e l’amore con Alessia Navarro

“È stata una giornata molto bella (le nozze, ndr), anche se dura. È stato un momento di grande sensibilità. Io l’ho conosciuta quando aveva 29 anni, ma in realtà ne aveva 72 già compiuti. Mi ha insegnato a educare i miei figli, perché ne avevo già due.”, ha detto Pino Insegno in un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Oggi è un altro giorno.

Innamorati e felici, Insegno e Alessia Navarro, oltre ad aver costruito una famiglia, hanno anche condiviso momenti speciali insieme come ha svelato lui in un’altra intervista rilasciata a Detto fatto: “Lei non era mai stata a Venezia, quindi siamo partiti senza farle sapere nulla. Sulla barca si è trovata davanti Venezia.”, ha raccontato il doppiatore.











