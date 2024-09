Grave lutto per uno dei volti più noti della televisione italiana; è morto il papà di Pino Insegno, Armando, venuto a mancare nella giornata di ieri a Roma all’età di 92 anni. A piangere la scomparsa sono ovviamente tutti gli affetti più cari, il fratello del conduttore – Claudio Insegno – ma anche tutti coloro che nel corso della sua vita hanno avuto modo di incrociare il suo stesso cammino.

Pino Insegno e suo fratello Claudio staranno ora vivendo momenti di estrema tristezza; il vuoto che lascia la morte del papà Armando tocca il loro cuore, la loro storia umana ma anche quella artistica dato che il genitore è stato forse il primo a credere alle ambizioni di entrambi i suoi figli pur non avendo nel suo background dei trascorsi nel mondo del teatro, del cinema e dello spettacolo in generale.

Pino Insegno, i sacrifici del compianto papà Armando per aiutarlo nei suoi sogni: “Aveva già due muti ma…”

Le esequie per la morte di Armando Insegno – papà di Pino e Claudio Insegno – come riporta il Corriere della Sera sono previste per domani, 18 settembre 2024. Ma chi era il papà dell’attore, doppiatore e conduttore? Vetrinista di mestiere, ha dedicato tutta la sua vita all’amore per la famiglia e di conseguenza alla crescita dei propri figli. Come anticipato, proprio lui ha gettato le basi per il futuro artistico dei figli, in particolare nel caso di Pino Insegno: “Aveva già due mutui e una voglia pazza di starmi vicino”, queste le parole del conduttore in un’intervista rilasciata per il Corriere.

La passione per l’arte non arrivava dal papà Armando – morto ieri a Roma all’età di 92 anni – ma dalla mamma Rosanna Di Lorenzo. Quest’ultima proveniva da una famiglia di artisti dediti al teatro; circostanza che ha dunque alimentato la voglia di Pino Insegno e suo fratello Claudio di seguire le medesime orme potendo ovviamente contare sul pieno supporto del compianto papà Armando.