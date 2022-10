Pino Oriccio, marito Emanuela Folliero/ Il figlio Alessandro ha la sindrome di Asperger

Pino Oriccio, chi è il marito di Emanuela Folliero

Giuseppe “Pino Oriccio” è il marito di Emanuela Folliero. L’imprenditore e la conduttrice tv si sono sposati nel 2018 dopo 9 anni di fidanzamento: il matrimonio con rito civile si è svolto il 26 settembre a Palazzo Reale a Milano. Paggetto d’eccezione Andrea, il figlio della conduttrice nato nel 2008 dal precedente matrimonio con Enrico Mellano. La loro storia è nata al mare, quando Emanuela era single da più di un anno con un bambino piccolo.

“Pino da anni abitava vicino casa e non ci siamo mai visti, lui andava a destra e io a sinistra. Poi ci siamo conosciuti in vacanza. È una cosa andata avanti piano piano. Non sarei stata pronta al tipico invito a cena fuori. È stato graduale. È una persona seria e affidabile. Si è innamorato di mio figlio prima che di me. Oggi ci affatica litigare: si sono instaurati degli equilibri e una giusta convivenza”, ha raccontato la Folliero a Storie Italiane.

Pino Oriccio: il figlio Alessandro ha la sindrome di Asperger

Anche Pino Oriccio ha un figlio, Alessandro, nato da una precedente relazione. Alessandro, che oggi ha più di 30 anni, è affetto dalla sindrome di Asperger. “Capire i ragazzi con la sindrome di Asperger non è semplice. Sono ragazzi intelligentissimi ma vivono dentro una realtà spesso inaccessibile. Quando gli ho detto che ero appassionata del Segreto mi ha preso in parola. Ora lui conosce i nomi di tutti i protagonisti e i nomi di tutti i doppiatori”, ha raccontato Emanuela Folliero a Il Giornale nel 2015. Alessandro ha legato molto con Andrea, figlio della conduttrice: “Si vogliono molto bene, lui sta iniziando a capire che Alessandro è un ragazzo particolare. E Alessandro a sua volta vuole essere protettivo con Andrea. Gli racconta delle storie fantastiche e lo fa entrare nel suo mondo complicato”.

