Pino Settanni, come è morto/ Chi è “il pittore con la macchina fotografica”

Oggi, mercoledì 25 gennaio, a Oggi è un altro giorno verrà ricordato il fotografo Pino Settanni, in compagnia della moglie Monique Gregory Settanni, Lorella Di Biase e Vittorio Sgarbi. Il fotografo è morto nel 2010 a Roma, vittima di un male incurabile. “Taranto, la mia città, è molto malata, quasi quanto me, spero che lei si salvi”, aveva detto in una delle ultime interviste al settimanale tarantino Wemag. Nato a Grottaglie nel 1949, Settanni aveva messo radici a Taranto. A 16 anni incomincia a appassionarsi alla fotografia utilizzando una macchina Zenit, mentre è impiegato all’Italsider prima come studente operaio, dopo la maturità come impiegato fino ai 23 anni. Nel 1978 conosce Renato Guttuso, che diventerà il suo mentore: “Gli proposi di realizzare un libro in bianco e nero in Sicilia, ripercorrendo i luoghi che hanno ispirato i suoi quadri, e dal ’78 all’83 sono diventato il suo fotografo quotidiano”, ha raccontato in un’intervista a Omero.it.

I ritratti di Pino Settanni

Pino Settanni era definito “il pittore con la macchina fotografica”: “Non è concepibile un buon fotografo che non conosca la pittura. Se non avessi studiato Caravaggio e il Cinquecento tedesco non avrei fatto le fotografie che faccio”, ripeteva spesso nelle sue interviste. Le sue foto dedicate ai grandi personaggi del cinema, da Roberto Benigni a Federico Fellini, da Ennio Morricone a Lina Wertmuller – solo per citarne alcuni – sembrano quadri di Rembrandt. Tra i suoi ritratti più celebri quello a Mario Monicelli, avvolto nella sciarpa rossa: “Mario Monicelli si atteggia a profeta, convincentemente”, scrisse di quel ritratto Vittorio Sgarbi. “Tutti quelli che ha fotografato sono suoi amici. Li conosce, ne conosce le opere, le storie, il carattere. Ama avvicinarsi con l’obiettivo a quello specchio dell’anima che sono gli occhi, a quelle rughe che raccontano le esperienze della vita e della mente”, scrisse Lina Wertmuller sul catalogo di “Nati Taranto”.

