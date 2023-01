Pinocchio/ Su Rai 2 il film di Matteo Garrone con Roberto Benigni

Pinocchio, il film di Rai 2 diretto da Marcello Cesena

Pinocchio è una rivisitazione del grande classico di Collodi, a metà tra il fantastico e l’avventura, va in onda oggi, 1° gennaio 2023, a partire dalle 21,00 su Rai 2. La regia è di Matteo Garrone, qui in veste anche di sceneggiatore e di produttore.

Il cast comprende: Roberto Benigni, Federico Lelapi, Rocco Papaleo, Gigi Proietti, Massimo Ceccherini, Marine Vacth, Massimiliano Gallo, Paolo Graziosi, Teco Celio e Alida Baldari Calabria. Le musiche sono affidate a Dario Marianelli, grande compositore italiano, vincitore di un premio Oscar e di un Golden Globe per Espiazione nel 2008. Considerato un vero e proprio capolavoro, il film ottiene un grande successo di pubblico e di critica e viene distribuito non solo in Italia ma anche in altri Paesi, quali Regno Unito, Francia, Stati Uniti e Canada.

Pinocchio ha vinto 5 David di Donatello ed è stato candidato a due premi Oscar nelle categorie costumi e trucco. La storia del bambino a cui cresce il naso quando dice le bugie è un progetto che ha appassionato il regista a lungo, per circa 6 anni e le riprese si sono svolte tra La Puglia, il Lazio e la Toscana. Inizialmente il ruolo di Geppetto doveva essere affidato a Toni Servillo, ma in seguito è stato scelto Roberto Benigni,

il quale tra l’altro aveva interpretato Pinocchio in un suo adattamento cinematografico. Inizialmente per il ruolo della Fata Turchina era stata selezionata Matilda De Angelis, ma a causa di cambi dei tempi di lavorazione, non ha potuto più prendere parte al film. Il film ha ricevuto anche i Nastri d’Argento come miglior regia e miglior interpretazione maschile.

Pinocchio, la trama del film

Il film Pinocchio narra la storia del falegname Geppetto e del burattino che lui costruisce. La particolarità del burattino è quella di avere un naso lungo e di sembrare un bambino, proprio perché il suo creatore lo ha disegnato e realizzato ispirandosi ad un piccolo essere umano.

Pinocchio, magicamente diventa una marionetta dalle sembianze umane dalle incredibili capacità intellettive e anche motorie, anche se è fatto di segatura e di corteccia di legno. Geppetto è un uomo solo che vive di stenti e per questo si affeziona molto alla sua creatura come se fosse realmente suo figlio. Nonostante gli sforzi del falegname per farlo diventare un bambino ubbidiente e studioso, il burattino si rivela molto discolo a causa della sua irrefrenabile curiosità e ingenuità.

Il carattere di Pinocchio provoca una serie infinita di guai che mettono in pericolo se stesso ed anche Geppetto. Il bambino/burattino effettua una serie di incontri con personaggi fantasiosi come Mangiafuoco, il gatto e la volpe, Lucignolo e la Fata Turchina dai quali viene condizionato nel bene e nel male. Solo dopo una serie di rocambolesche avventure che lasciano presagire ad una fine drammatica, Pinocchio, diventa saggio e maturo e comprende di amare il suo papà, diventando così più diligente e maturo.

