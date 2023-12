Pio e Amedeo: “Successo che abbiamo non ci sembra dovuto”/ “Mamma e papà? Sono andati via troppo presto”

Il duo comico composto da Pio e Amedeo è stato ospitato durante la diretta di Domenica In, su Rai 1 con Mara Venier, dove si sono raccontati, partendo dall’inizio della loro carriera ed arrivando al successo. Dopo il classico video dedicato alla carriera dei comici, Amedeo ci tiene a porre l’accento sul fatto che “noi siamo tra gli ultimi di quelli che sono arrivati in tv facendo tutto il percorso dai villaggi turistici all’emittente locale. Non c’era internet, YouTube e i social”. Un successo, insomma, quello di Pio e Amedeo che è arrivato gradualmente, con grande difficoltà ed impegno, ed Amedeo sottolinea che “essendo del sud abbiamo sempre avuto la sensazione che il successo non ci fosse dovuto, o che non fosse meritato“, seppur il pubblico abbia sempre dimostrato il contrario.

La carriera e il successo di Pio e Amedeo

“Abbiamo iniziato a Tele Foggia”, racconta Pio, che prende la parola dopo il collega ed amico Amedeo, “dove c’era solo una telecamera e dovevamo fare in fretta perché poi serviva per il TG. Era tutto improvvisato. Facevamo un po’ di interviste per strada e facevamo vedere la bellezza della nostra città, perché se siamo quello che siamo lo dobbiamo anche a Foggia”. Le prime opportunità, racconta, sono arrivate con “le Iene [che] ci hanno dato un apertura, poi Sanremo è stata una tappa fondamentale perché abbiamo capito di aver fatto qualcosa di interessante”.

Oltre ai programmi, però, la carriera di Pio ed Amedeo è stata sostenuta anche da “molti personaggi importanti, come Maria De Filippi che è stata una donna molto importante, anche al di fuori del lavoro, e che ha creduto in noi”. Ma nel loro lavoro, ci tengono a sottolineare, “cerchiamo sempre di lasciare messaggi in quello che facciamo, poi se arriva bene, altrimenti le persone si divertono. Cerchiamo sempre di essere onesti con il pubblico, farci portatori di ciò che la gente vorrebbe dire ma non ha il coraggio di fare”. Onestà con il pubblico, ma anche con i loro ospiti, perché Pio e Amedeo raccontano che “da Emigratis abbiamo delle immagini con cui Striscia la Notizia ci farebbe 40 anni, ma non sono state mandate in onda per rispetto delle persone coinvolte, che è fondamentale in questo lavoro”.

Pio e Amedeo: le persone dietro ai comici

Ma Pio e Amedeo, oltre che comici, sono anche persone che hanno affrontato due importanti lutti, rispettivamente quello del padre e quello della madre. Pio, ricordando suo papà, racconta che il loro rapporto era “molto competitivo, di sana competizione. È sempre stato un nostro estimatore e non è mai facile all’inizio quando viene dal sud, ma mi ha sempre sostenuto e gli piacevano le cose fatte per bene. Mi ha insegnato un grande senso del dovere e di onestà”. Amedeo, invece, parlando della madre, quasi in lacrime, racconta che “è andata via troppo presto. Avrebbe fatto 60 anni in questi giorni ed è difficile, manca sempre molto”.











