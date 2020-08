Pioggia di cioccolato sulla città di Olten/ Svizzera, “colpa” di un guasto alla Lindt

E se piovesse cioccolato dal cielo? No, non è un film, stavolta è accaduto davvero e non si tratta nemmeno di uno strano evento meteorologico. Siamo a Olten, in Svizzera, dove l’impianto di areazione di una fabbrica Lindt ha sparso involontariamente delle particelle di cacao. Ad accorgersene è stato un comune cittadino, dopo aver ritrovato la sua auto ricoperta da polvere marrone a un primo sguardo difficile da identificare. Questi ha contattato l’Oltner Tagblatt, un giornale locale. A contribuire è stato anche il forte vento che ha sparso il cioccolato per la cittadina dopo che un difetto della ventilazione di una linea per la tostatura delle fave di cacao aveva buttato verso l’esterno lo stesso. L’azienda si è offerta di ripulire la macchina del signore che ha scoperto l’evento e ci ha tenuto a sottolineare che le particelle disperse nell’aria non sarebbero dannose alla salute.

PIOGGIA DI CIOCCOLATO A OLTEN PER UN GUASTO…

Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato è un film del 1971 di Mel Stuart nel quale all’improvviso una piccola cittadina si è ritrovata catapultata. Piove cioccolato dal cielo e il sogno diventa realtà. Anche perché la leggenda della pellicola con Gene Wilder è stata amplificata dal remake La fabbrica di Cioccolato con Johnny Depp e per la regia di Tim Burton. E chissà cosa avranno pensati gli abitanti di Olten quando improvvisamente dal cielo è caduta polvere marrone? Al momento non è chiaro se quella dispersione da una fabbrica Lindt avesse anche il sapore di cioccolata, quello che però l’azienda ha assicurato è che non ci saranno conseguenze sanitarie, considerando le particelle assolutamente non dannose.



