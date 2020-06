Cioccolato al latte fa male?/ Leggere l’etichetta diventa fondamentale

Pubblicità

Il cioccolato al latte fa davvero male? Sono sempre di più gli articoli che si possono trovare sul web che amplificano questo mito, senza però darne una precisa spiegazione. Quello che diventa fondamentale in questi casi è leggere le etichette di quello che mangiamo per evitare di commettere degli errori. All’interno del cioccolato al latte infatti potrebbe esserci un quantitativo esagerato di zucchero, così come di grassi e di calorie che fanno diventare quello che è un alimento sano anche dannoso, in alcuni casi, per la salute rispetto alle infinite proprietà di quello fondente. Al di là della concreta possibilità di ingrassare infatti ci sono anche rischi effettivi di avere dei problemi.

Cioccolato al latte fa male? E se si mangia tutti i giorni?

Cosa accade se si mangia cioccolato al latte tutti i giorni? Di sicuro la grandissima quantità di grassi presenti al suo interno, la maggior parte saturi industriali, porta a superare il fabbisogno giornaliero. L’American Heart Association infatti parla di consumo quotidiano non superiore al 7% delle calorie che si consumano in un giorno corrispondenti circa a 15 grammi. In 100 grammi di cioccolato al latte potrebbe contenere addirittura 21 di questi. Attenzione però a prendere questi dati come oro colato, perché diventerà molto importante leggere le etichette e rendersi conto che ci sono anche aziende che pensano alla salute dei consumatori non rinunciando al gusto.



