PIOVONO SOLDI DAL CIELO: AUTOSTRADA IN TILT/ Video, portavalori perde denaro: è ressa

Si è soliti dire che i soldi non piovono dal cielo. Ma qualche volta accade e a quel punto può capitare l’impensabile: anche che il traffico dell’autostrada vada in tilt per accaparrarsi tutte le banconote che si riescono ad arraffare. Il sogno della vostra vita, quello di veder atterrare a pochi passi da voi migliaia di bigliettoni neanche fossero gocce di pioggia, è successo ad altri (ci dispiace). Nessun miliardario generoso che decide di condividere un po’ delle sue fortune lanciando i suoi soldi da un elicottero che sorvola la città come nei film. No, la causa è da attribuire “semplicemente” all’incidente che ha interessato un portavalori negli Stati Uniti, lungo la statale I-285, a Dunwoody, dalle parti di Atlanta, in Georgia. L’impatto ha fatto sì che dal portavalori volasse via un bottino da circa 175mila dollari e gli automobilisti che transitavano sulla strada sottostante non se lo sono fatti ripetere due volte.

PIOVONO SOLDI DAL CIELO: AUTOSTRADA IN TILT

Scene di frenesia assoluta, macchine parcheggiate di traverso sulla carreggiata e folle corsa in direzione della corsia di emergenza, dove la maggior parte dei soldi piovuti dal cielo era andata a depositarsi. Sorrisi, incredulità, l’impressione che la fortuna ha veramente iniziato a guardare dalla propria parte. Poi il ritorno a casa, con in tasca migliaia di dollari: infine la doccia fredda. La polizia, infatti, sulla propria pagina Facebook ha avvertito: “Si tratta di un furto, quei soldi vanno restituiti”. Qualcuno ha deciso di farlo per evitare problemi, ma sono stati davvero in pochi se si pensa che dei 175mila euro di soldi smarriti ne sono stati recuperati per ora soltanto 4mila. Gli altri hanno deciso di sfidare la sorte (la stessa che è sembrata sorridergli incredibilmente con quei soldi piovuti dal cielo), incuranti del fatto che la polizia ha detto che visionerà i filmati per risalire a quanti hanno approfittato della pioggia di denaro. Si rischia una denuncia, ma tant’è: difficile convincere chi si è visto arrivare un regalo simile dal cielo che si tratti di un furto, piuttosto che di un miracolo.

This is BANANAS!!! This is interstate 285 in Atlanta near Ashford Dudley. My friend sent me this video of people who literally stopped in the middle of the interstate to pick up cash that had somehow managed to spill onto the side of the road.💴🤦🏽‍♀️😳 Would you do this?!? pic.twitter.com/ZgT9OjcSBe — Christie Ileto (@Christie_Ileto) 10 luglio 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA