Piper/ Su Rete 4 il film con Massimo Ghini e Martina Stella

Piper, film di rete 4 diretto da Carlo Vanzina

Piper verrà trasmesso oggi, sabato 11 giugno, a partire dalle ore 16.45 su Rete 4. Il film tv è girato nel 2007 da Carlo Vanzina, regista e produttore italiano. Dal 1976, dopo il debutto dietro la macchina da presa, ha realizzato circa sessanta film, firmando i principali successi del cinema italiano tra gli anni Ottanta e Novanta.

Tra i film più noti si ricordano Eccezzziunale… veramente, Viuuulentemente mia, Sapore di mare, Vacanze di Natale, Yuppies – I giovani di successo, Sognando la California, S.P.Q.R. – 2000, Mystère, Sotto il vestito niente, Squillo, E adesso sesso, In questo mondo di ladri. Il soggetto e la sceneggiatura del film Piper sono di Carlo Vanzina, Enrico Vanzina e Cesare Frugoni. Nel cast troviamo Massimo Ghini, Maurizio Mattioli, Anna Falchi, Martina Stella, Matteo Branciamore e Carol Alt.

Piper, la trama del film

Dal film tv ha tratto ispirazione l’omonima miniserie televisiva andata in onda nel 2009. Piper è ambientato a Roma, nel 1965. Il locale Piper Club sta per aprire e tutti vogliono accappararsi un biglietto. Milena sogna di diventare una cantante e, da Venezia, raggiunge Roma, dove conosce Mary, che la introduce nell’ambiente. Milena entra a contatto con I Demoni, gruppo musicale che ha come leader Mario. Di lì a poco la ragazza diventa un membro della band. Parallelamente, il giornalista Roberto Benetti inizia a raccogliere informazioni sull’apertura del locale. La sua amica, la marchesa Cafiero, gli confida che Sabrina May, un’attrice poco conosciuta, è l’amante di un ministro. Benetti la rintraccia e comincia a frequentarla con l’intento di scoprire chi sia il politico e realizzare un grande scoop. Il giornalista finisce per innamorarsi di lei. Alla fine il Piper riuscirà ad aprire?

