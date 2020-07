Pipistrello gigante nelle Filippine/ Le immagini choc che spaventano il mondo

Stanno facendo il giro del mondo le scioccanti immagini di un pipistrello gigante fotografato nelle Filippine. Come fa sapere il Corriere della sera, l’esemplare dovrebbe avere un’apertura alare di 1,7 metri e nelle immagini diffuse sul web sembra davvero gigantesco. Le foto sono stata scattate tempo fa, ma sono tornare ad essere nuovamente virali, come fa notare il Corriere della Sera, dopo che @AlexJoestar622 le ha pubblicate nuovamente su Twitter. Nelle foto, il pipistrello gigante sembra ancora più grande di quanto non sia in realtà. La prospettiva delle immagini, infatti, mostra un esemplare le cui dimensioni fanno davvero paura.

LE IMMAGINI DEL PIPISTRELLO GIGANTE DIVENTATE VIRALI

Del pipistrello gigante che sta spaventando il mondo si è occupato, un anno fa, Snopes, uno dei siti più autorevoli che si occupa di bufale o notizie false che girano sul web. Le immagini del pipistrello gigante sarebbero vere, ma l’animale, in realtà, apparterebbe alla specie della volpe appartenente ai megabat. Si tratta di animali non pericolosi e che si cibano di nettare, frutti e fiori di Durian. La grandezza dell’animale, però, ha comunque spaventato gli abitanti delle Filippine dove le foto sono state scattate e, conseguentemente il mondo dove le immagini si sono diffuse grazie ai social.





© RIPRODUZIONE RISERVATA