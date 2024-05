“Pippo Baudo è in gravi condizioni”, ma è una fake news/ La replica della famiglia del conduttore

Pippo Baudo: la fake news sul suo stato di salute

Pippo Baudo si è ormai allontanato dalla televisione comparendo solo in occasione sporadiche al punto che, nelle scorse ore, si era diffusa la notizia di un suo ricovero presso una clinica romana. A lanciare la notizia è stato il portale di Fabrizio Corona, Dillinger News che, sulla propria pagina Instagram, ha pubblicato lo screenshot di un messaggio ricevuto dalla redazione. “Fabri ciao, sono di Roma. Sta poco bene, è in una clinica di Roma, ha problemi al cuore“: questo il messaggio ricevuto da Diliger news e diffuso in rete dal portale.

Una notizia che, in poco tempo, è diventata virale scatenando la reazione e la preoccupazione del popolo del web alla ricerca di altre informazioni sullo stato di salute del celebre conduttore. Tuttavia, a rassicurare tutti e a smentire la notizia sono stati la famiglia e lo staff di Baudo che hanno chiarito la vicenda.

La smentita dello staff e della famiglia di Pippo Baudo

Pippo Baudo sta bene e le sue condizioni di salute non sono affatto gravi. La smentita alla notizia sulle presunte condizioni gravissime di Baudo arriva direttamente dalla famiglia e dallo staff del conduttore che, contattati dal portale Tag24.it, hanno dichiarato quanto segue: «Sta bene, non sappiamo chi e per quale motivo è stata data questa notizia, in ogni caso sta bene».

A smentire il tutto è stato anche il giornalista Massimo Galanto che, su X, dopo aver sentito l’entourage del conduttore, ha scritto: “Per la cronaca, persone vicine a Pippo Baudo precisano che questa notizia non è vera, per fortuna. È tutto ok”.

Per la cronaca, persone vicine a Pippo Baudo precisano che questa notizia non è vera, per fortuna. È tutto ok. pic.twitter.com/oZoq6dSuG0 — Massimo Galanto (@GalantoMassimo) May 28, 2024













