PIPPO BAUDO E RAFFAELLA CARRA’/ “Che rimpianto non aver fatto con lei…”

Tra i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno manifestato grande dolore per la notizia della morte di Raffaella Carrà con la soubrette, showgirl, cantante, autrice e conduttrice che si è spenta a 78 anni al termine di una lunga malattia, che però aveva scelto di non rivelare. Una notizia che ha scosso tutto il mondo dello show business per quella che può essere considerata con buona ragione la signora della televisione italiana, ma in particolare un grande come Pippo Baudo ha espresso un particolare rammarico. Nonostante la lunghissima e sfavillante carriera di entrambi non hanno avuto modo di creare un programma insieme: “Sono immensamente scosso. È stata un’artista eccezionale, un’autodidatta straordinaria, io la conosco dagli inizi della sua carriera. Io non sono riuscito mai a fare un programma con lei, era l’unico rimprovero che le facevo sempre, è il mio grandissimo rimpianto“, queste le parole di Baudo che hanno sottolineato la mancanza di un vero e proprio sodalizio che, a parte qualche “ospitata” sporadica, non si è mai concretizzata nella storia della televisione italiana.

BAUDO: “SOLO RAFFAELLA POTEVA ESSERE… LA CARRA'”

Nell’esprimere il suo dolore per la notizia, Pippo Baudo ha avuto comunque straordinarie parole di elogio per Raffaella Carrà, sottolineando come la chiave della sua popolarità sia stata la semplicità. Un linguaggio universale, tanto che Baudo ha ricordato come la popolarità di Raffaella in Spagna era stata praticamente pari a quella italiana. E la capacità di caratterizzarsi come personaggio straordinario per il mondo dello spettacolo ma anche come amica della porta accanto, vicina al cuore di tutti gli italiani: “Era la bella “burdela” romagnola, la guappa, aveva una voce forte che faceva impazzire tutti. Il suo modo di essere faceva pensare ad ogni ragazza di poter diventare Raffaella Carrà, invece non era vero. Ci voleva solo il suo talento per essere Raffaella Carrà. È stata l’ultima vera grande soubrette. Sono affranto“, ha concluso il popolare conduttore. E fa pensare come due stelle della televisione italiana che si sono incontrati così tante volte nei corridoi della Rai resteranno col rimpianto di una collaborazione mai concretizzata.

