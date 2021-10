“Pippo Franco denunciato per green pass falso”/ Medico indagato per certificazioni…

Pippo Franco è stato denunciato perché in possesso di un green pass falso? A riportare la notizia è il Corriere della Sera, secondo cui il candidato col centrodestra di Enrico Michetti, a Roma, sarebbe stato denunciato dai carabinieri del Nas. Inoltre, il suo nome potrebbe finire sul registro degli indagati della Procura di Roma che sta indagando sul giro di un dentista della Asl di Roma che lavora come medico di base. Quest’ultimo, infatti, era stato perquisito nei giorni scorsi dai carabinieri del Nas. Il comico, che aveva pubblicato una foto che lo ritraeva proprio nello studio dentistico in questione, potrebbe essere ascoltato dai magistrati. Ma su questa vicenda ci sono diversi punti da chiarire.

Secondo Repubblica, sono circa cento i vaccini somministrati dal medico indagato per aver rilasciato certificati sospetti. Su tutti si sta concentrando l’attenzione degli inquirenti. E tra questi ci sarebbe quello di Pippo Franco. «Faccio vaccini dallo scorso marzo. Sono venuti i Nas nel mio studio ma era per un controllo normale, hanno preso alcune carte ma non è stata una perquisizione», ha dichiarato il medico a Repubblica.

GREEN PASS FALSI, SPUNTA QUELLO DI PIPPO FRANCO

Ma gli inquirenti si sono rivolti a lui perché sospettano che abbiano rilasciato certificati vaccinali sospetti e che quindi si tratti di false vaccinazioni. Stanno cercando di capire, infatti, il motivo per il quale diverse persone che risiedono in zone differenti della città si siano rivolte ad un medico che lavora distante dalle loro case. Pippo Franco, che potrà contestare ogni sospetto e fare chiarezza sulla sua posizione, avrebbe percorso diversi chilometri per recarsi dal dentista pur di farsi vaccinare. Va precisato che il comico, che non risulta indagato e della cui denuncia parla il Corriere, sarebbe in buona compagnia: i certificati sarebbero stati rilasciati anche a vip, sportivi, imprenditori e più in generale a persone legate alla Roma bene tramite alcuni mediatori.

D’altra parte, è bene precisa che non è vietato iscriversi all’interno di una regione nelle liste di un medico di famiglia legato ad una Asl diversa da quella del luogo in cui si risiede. «Pippo Franco? Se venissero confermate le notizie relative a presunti Green pass falsi sarebbe gravissime. Auspico che si faccia subito chiarezza su questa vicenda», ha commentato l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria, Alessio D’Amato.



