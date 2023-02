Piqué, la nuova fidanzata é Clara Chia Marti/ L’ex Shakira? “È la persona più..”

Gérard Piqué torna a parlare di Shakira: l’intervento rivelatorio

É al centro del gossip per la rottura con Shakira e, intanto, Gérard Piqué si sbottona sulla ormai ex storica e il nuovo amore Clara Chia Marti con delle curiose dichiarazioni. L’occasione che il calciatore ha per tornare a parlare della sua vita intima e non solo é un intervento concesso con il tiktoker britannico John Nellis. Mentre fa rumore il tormentone mondiale dell’ex Shakira e BIZARRAP – “BZRP Music Sessions #53” -dove lei lo attacca a suon di frecciatine che rimandano a Clara Chia Marti -con tanto di “hai cambiato una Ferrari con una Twingo”- Piqué non lesina dichiarazioni scottanti, quando nel nuovo intervento mediatico é indirettamente incalzato sulla rottura d’amore con la popstar colombiana. “Gli ultimi mesi sono stati complicati per me, avevo bisogno di staccare e andare in vacanza per pochi giorni” -esordisce l’ex difensore del Barcellona, Piquè, dando in pasto al gossip la verità che si cela dietro il non aver seguito da vicino i mondiali: “Non ho visto nessuna partita dei mondiali in Qatar, solo la finale, e non tutta la partita. Non ho visto ancora nessuna partita, ho chiacchierato con Messi dopo aver vinto il mondiale”. Ma non é tutto. L’intervento, poi, si evolve con tanto di menzioni della ex storica e la nuova fiamma, che nel tormentone latin-pop della colombiana sono indicate a suon di termini di paragone “Ferrari” e “Twingo”.

Piqué rivelazione choc/ "Ha tradito Clara Chia con l'avvocato divorzista di Shakira"

Piqué si sbottona sull’ex e la nuova fidanzata

“È la persona più famosa che ho nella mia rubrica telefonica -fa sapere il calciatore di Shakira, per poi proseguire-. Se parliamo di qualcuno legato strettamente al calcio ti direi Cristiano Ronaldo. Sì, ho il suo numero”. E per la quota terza vip mention, poi, si passa a parlare della attuale fidanzata Clara Chia Marti: “Non guardo le riviste di moda. Vado per negozi con la mia ragazza”, ammette Piquè, alludendo alla neo fiamma subentrata nel suo cuore al posto di Shakira: “Lei compra e sceglie per me cosa devo indossare. Sono il suo burattino”. Nel frattempo, Shakira segna un nuovo successo globale con la hit latin-pop ispirata alla rottura con Gérard Piqué, passato al centro del gossip per le storie dei tradimenti inferti alla cantante. La hit attualmente persiste alla #3, nella Top50 Global su Spotify, la classifica di risonanza mondiale che accoglie le canzoni dal maggior volume di riproduzioni di ascolto in streaming.

LEGGI ANCHE:

Piqué, rivelazione shock/ "Ha provato a tornare da Shakira, ma lei lo ha rifiutatoSHAKIRA & PIQUÉ/ Una Ferrari o una Twingo? Meglio Dalla e 101 camion per portare via quel che abbiamo dentro

© RIPRODUZIONE RISERVATA