Pisa, 19enne denuncia stupro: fermato un uomo/ “Violentata da conoscente in Aurelia”

Una ragazza di 19 anni di Pisa, ha denunciato di essere stata vittima di uno stupro nella notte tra martedì e mercoledì scorsi. La presunta violenza sessuale si sarebbe consumata ai suoi danni nei pressi della strada statale Aurelia. Stando a quanto riferisce il quotidiano Repubblica.it, la ragazza sarebbe stata soccorsa dai poliziotti che l’avrebbero ritrovata ancora sotto choc. Agli stessi agenti avrebbe poi raccontato di essere stata violentata da un suo conoscente con il quale, stando ad una prima ricostruzione dei fatti, la 19enne avrebbe trascorso parte della giornata. Sempre secondo il racconto della giovane, si sarebbero rivelati vani i suoi tentativi di respingerlo durante l’approccio poi sfociato in vera e propria violenza. La denuncia della giovane avrebbe così fatto partire prontamente le indagini che in poco tempo hanno permesso agli agenti di risalire al presunto responsabile.

19ENNE DENUNCIA VIOLENZA SESSUALE: UN FERMO

Dopo essere rimasta vittima dello stupro, la 19enne di Pisa avrebbe prontamente allertato il 113 accorso sul posto, lungo l’Aurelia. La ragazza è stata così soccorsa e trasportata presso l’ospedale di Cisanello dove effettivamente i sanitari avrebbero riscontrato segni di un rapporto sessuale. Gli accertamenti sulla vicenda sono ancora in corso ed è di poche ore fa la notizia del fermo di un uomo di 32 anni accusato di violenza sessuale e sospettato di essere il responsabile del presunto stupro. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo avrebbe conosciuto la 19enne solo poche ore prima nei pressi dei locali del centro storico per poi portarla in un posto più appartato ed abusare di lei. Come spiega Euronews, la polizia per il momento sta mantenendo il massimo riserbo sulla vicenda ma il racconto della ragazza avrebbe trovato piano riscontro. Una volta soccorsa, era stata la stessa ad indicare anche agli agenti la via di fuga del suo aggressore, permettendo così l’esecuzione del fermo.

