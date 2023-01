Pitbull azzanna bimbo di 2 anni/ San Donà di Piave, cane era libero in un parcheggio

Un pitbull a San Donà di Piave, in provincia di Venezia, ha azzannato un bambino di due anni mentre si trovava in braccio alla mamma. L’episodio, come riportato da VeneziaToday, è accaduto nel tardo pomeriggio dello scorso sabato in un parcheggio in via Brusade. La famiglia aveva lasciato l’auto lì e si stava indirizzando verso la propria abitazione. Mentre il papà si attardava a chiudere la vettura, la donna e il piccolo sono stati attaccati alle spalle dal cane, che era libero e senza museruola.

In base ad una prima ricostruzione, pare che l’animale sia scappato al proprietario, che lo stava inseguendo. Al momento dell’aggressione, infatti, il pitbull aveva ancora il guinzaglio attaccato al collare. La mamma ha udito proprio il suono dell’acciaio sull’asfalto prima di essere attaccata, senza riuscire a divincolarsi. Poco dopo il marito della donna e il padrone del cane sono riusciti ad allontanarlo dalle due prede, le quali tuttavia sono rimaste ferite.

Pitbull azzanna bimbo di 2 anni: come sta

Dopo l’aggressione, la famiglia ha allertato immediatamente i soccorsi. Il bimbo di 2 anni azzannato dal pitbull è stato trasportato al pronto soccorso di San Donà di Piave, dove i medici hanno riscontrato un profondo morso alla coscia destra che ha provocato una brutta ferita lacero contusa. È stato necessario apporre diversi punti di sutura. La prognosi è di quattordici giorni. La mamma se l’è cavata invece con alcune abrasioni al braccio sinistro per una prognosi di cinque giorni. Da evidenziare, inoltre, lo choc subito dai tre.

I fatti sono stati denunciati alle forze dell’ordine e il proprietario del cane dovrà rispondere di lesioni personali colpose. Gli verrà contestato, infatti, di non essere riuscito a vigilare sull’animale, sfuggito al suo controllo e rimasto vagante in strada senza museruola per alcuni minuti. La famiglia chiederà un risarcimento danni per le ferite riportate.

