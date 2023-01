“Più fondi a Difesa per 70% degli italiani/ Il sondaggio: “41% vuole Esercito Ue”

PIÙ FONDI ALL’ESERCITO E SOLDATI UE: IL SONDAGGIO DI FERRARI NASI

Secondo l’ultimo sondaggio di Arnoldo Ferrari Nasi per “AnalisiPolitica”, gli italiani davanti all’ultimo anno di rinnovata guerra alle porte dell’Europa hanno un giudizio netto sulle priorità da riservare alla Difesa nell’immediato: come spiega il sondaggista oggi su “Libero Quotidiano”, il 69% degli intervistati si dice d’accordo ad avere delle Forze Armate efficienti e affidabili, consigliando il Governo Meloni a prenderne come priorità assoluta. Al netto della volontà di far termine al più presto la guerra per le tante conseguenze nefaste che sta portando (umanitarie, economiche, commerciali ed energetiche), l’input dell’elettorato italiano è tutto teso a ribadire l’importanza di una Difesa miliare in tempi dove purtroppo la pace sembra essere sempre più lontana.

Il 53% rileva poi che un Paese debole militarmente non sarà mai rispettato a livello internazionale, con il 63% convinto che proprio per il comportamento delle Forze Armate italiane nelle missioni internazionali il nostro Paese ha acquisito l’immagine di affidabilità tra partner e avversari. Sempre dai sondaggi presentati da Ferrari Nasi su Libero emerge il 68% ritenga fondamentale l’industria militare italiana anche per la crescita dei posti di lavoro: il 61% appoggia l’impegno delle Forze Armate a livello internazionale, tanto che considera l’esercito Nato come insufficiente (secondo il 51% degli intervistati) a garantire e proteggere i nostri interessi. Da ultimo, il 39% afferma come sia sufficiente essere nella Nato per vedere gli interessi dell’Italia garantiti, mentre il 41% ritiene di contro che sia quantomeno più necessaria la creazione di un vero Esercito dell’Unione Europea.

ESERCITO E DIFESA, COSA DICONO CDX-SINISTRA-TERZO POLO-M5S

Entrando nelle pieghe del sondaggio realizzato da Arnoldo Ferrari Nasi sul rapporto tra la popolazione italiana e il tema della Difesa e dell’esercito, scopriamo che la richiesta di maggiori fondi e aiuti ai militari italiani arrivi tanto dal Centrodestra quanto però anche dall’elettorato di Centrosinistra e centrista. 78% di elettori FdI puntano a far diventare la Difesa una priorità per l’Italia, così come il 78% degli elettori del Partito Democratico: per l’80% degli elettori del Terzo Polo l’industria militare italiana è strategicamente fondamentale per l’occupazione, blocco assai simile alle risposte degli elettori Centrodestra.

Sul tema dell’esercito italiano garanzia di stabilità nel mondo, il 74% degli elettori dem è concorde: sul ruolo della Nato invece solo gli elettori di Sinistra e Verdi ritengono sufficiente la protezione dei soldati americani e alleati per gli interessi dell’Italia, mentre tutti gli altri partiti spingono per esercito Ue o rinnovati rinforzi a quello italiano. «I dati che pure confermano quelli degli anni precedenti, suggeriscono il rapporto tra pubblica opinione e Forze Armate è più che positivo», conclude Ferrari Nasi su “Libero”.











