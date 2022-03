“Più forti del destino”, la location/ Dove è ambientata la fiction? Tra Palermo e…

A partire da questa stagione Tv Mediaset ha deciso di tornare a puntare sulle fiction e propone ora una storia adatta a chi ama le storie in costume, ma che non mancano di regalare colpi di scena. E’ questo l’obiettivo di “Più forti del destino“, la nuova serie che vanta un cast stellare con interpreti del calibro di Sergio Rubini, Laura Chiatti, Giulia Bevilacqua, Loretta Goggi e Thomas Trabacchi.

Loretta Goggi, Elvira in "Più forti del destino"/ "Ho amato il mio personaggio"

Gli episodi sono otto, due per ogni sera, previsti ogni mercoledì e venerdì su Canale 5. Si tratta di un adattamento della serie francese “Le Bazar de la Charitè” e punta a mettere in evidenza la difficile condizione femminile nel XIX secolo. Protagoniste sono tre donne, che vogliono combattere le disuguaglianze con cui sono costrette a convivere.

Laura Chiatti è Rosalia Catalano, Più forti del destino/ "Ruolo che mi ha dato tanto"

La location di “Più forti del destino”: una storia ricca di colpi di scena

La storia è ambientata a Palermo nel 1897, periodo in cui in città viene inaugurata una mostra dedicata alle nuove tecnologie ed al progresso. All’evento presentano diversi visitatori, interessati soprattutto al cinematografo, una delle novità per l’epoca. A causa di un problema all’impianto scoppia però un incendio, che costringe a mettere in fuga tutti. Quell’evento cambia per sempre le vite di tre personaggi: Arianna Villalba (Giulia Bevilacqua), Costanza Di Giusto (Dharma Mangia Woods) e Rosalia Catalano (Laura Chiatti). Le tre hanno in comune un destino che le fa soffrire e da cui vogliono distaccarsi.

Dharma Mangia Woods è Costanza di Giusto, Più forti del destino/ Una storia di riscatto e lotta...

Nonostante la vicenda si svolga nel capoluogo siciliano, le riprese si sono svolte in Puglia, a Lecce. Il set è stato allestito all’interno della Villa Reale, nel Comune di San Cesario. Successivamente il cast si è spostato a San Vito dei Normanni (Brindisi), nel Castello Dentice di Frasso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA