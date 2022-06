“Più truppe USA in Italia e Germania”/ Biden: “Difese aeree aggiuntive, NATO è unita”

Joe Biden, presidente degli Stati Uniti d’America, ha evidenziato che gli USA dispiegheranno “difese aeree aggiuntive e altre capacità in Germania e Italia”. L’argomento è stato trattato nell’ambito di un discorso relativo al rafforzamento della presenza militare a stelle e strisce in Europa in un breve incontro con il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg, prima dell’inizio del summit di Madrid.

Queste le sue parole riferite dall’Adnkronos: “Oggi annuncio che gli Stati Uniti miglioreranno la loro postura di difesa in Europa per rafforzare la nostra sicurezza e rispondere alle sfide. All’inizio dell’anno abbiamo inviato altri 20mila soldati in Europa per rafforzare l’Alleanza e per rispondere ai movimenti della Russia. Continueremo a rafforzare questa postura in consultazione con i nostri alleati”. Inoltre, Biden ha spiegato che “qui in Spagna lavoreremo con il nostro alleato per aumentare i cacciatorpedinieri che abbiamo nella base navale di Rota, che passeranno da quattro a sei. In Polonia creeremo una sede per rafforzare la nostra collaborazione con la Nato. Avremo una brigata a rotazione di tremila soldati e altri tremila anche in Romania, manderemo due squadroni nel Regno Unito e difese aeree addizionali e altre capacità in Germania e Italia”.

JOE BIDEN: “LA NATO SARÀ PIÙ FORTE E SICURA”

Nel prosieguo del suo intervento, Joe Biden, scrive “La Repubblica”, ha detto: “La NATO è più necessaria che mai, per questo voglio ringraziare Jens Stoltenberg per il suo lavoro per rafforzare l’Alleanza. Inviamo un messaggio inequivocabile. La NATO è forte e unita ed è pronta ad affrontare qualsiasi tipo di minaccia, in qualsiasi campo. E ora è più che mai necessaria”. Soddisfazione è stata poi espressa da Biden per il via libera all’ingresso di Svezia e la Finlandia nell’Alleanza atlantica: “La NATO sarà più forte e sicura. Vladimir Putin voleva il ‘modello Finlandia’ per l’Europa e invece ottiene il ‘modello NATO'”. SPY FINANZA/ Le illusioni e le vere notizie che contano sul G7

