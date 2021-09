Pizza con cocaina al posto del sale/ ‘Ricetta stupefacente’, arrestato il titolare

Un uomo di 38 anni originario dell’Egitto è stato arrestato a Giussano, in provincia di Monza, con l’accusa di spaccio. L’uomo, titolare di una pizzeria nel paese, secondo quanto riferito dagli inquirenti era diventato famoso nella zona per delle pizze speciali che lo avevano portato ad allargare, e di molto, la propria clientela. Il piatto ha richiamato l’attenzione per il suo condimento, la cocaina al posto del sale. Le pizze, secondo quanto appurato, uscivano dal locale d’asporto insieme a una bustina di polvere bianca ed è stato proprio un controllo su un cliente a confermare le ipotesi dei carabinieri.

Il titolare dell’attività, come riportato da Ansa, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di spaccio. All’interno della pizzeria sono state trovate numerose dosi, sequestrate dai militari, che l’uomo nascondeva nei vari barattoli teoricamente adibiti per contenere i vari ingredienti della pizza. Stando a quanto riferito dagli inquirenti sono state sequestrate oltre 50 dosi di cocaina, conferma che alle spalle dell’attività c’era un vero e proprio business della droga.

Pizza con cocaina al posto del sale: un codice “speciale” da film

L’attività illegale messa in piedi dal 38enne egiziano era minuziosamente controllata per tentare di non farsi beccare dalle forze dell’ordine. Ma qualcosa non è comunque andata come previsto ed è stato arrestato per spaccio. Per ordinare una pizza con “farcitura” speciale, l’uomo aveva aperto una linea telefonica dedicata attraverso la quale poter ordinare il piatto speciale grazie a un codice che identificava la volontà dell’acquirente di avere sì una pizza, ma con tanto di cocaina annessa all’interno della scatola d’asporto.

Che l’idea sia venuta guardando la tv e qualche film? Le spiegazioni del caso verranno date agli inquirenti che sentiranno presto l’egiziano accusato di spaccio, ma di certo il mondo del grande schermo porta con sé degli esempi dal quale il 38enne potrebbe avere preso spunto. Uno è il film “Tenacious D e la storia del Rock” dove il protagonista Jack Black ordina nella sua pizzeria di fiducia una “Bob Marley ben condita”: in quel caso si trattava di pizza con marijuana.



