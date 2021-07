Pjanic alla Juventus?/ Calciomercato news, il Barcellona è pronto a lasciarlo andare

CALCIOMERCATO JUVENTUS, LA CARTA DE LIBERTAD

Al fine di migliorare l’ultimo piazzamento in campionato e tornare ai vertici del nostro calcio la Juventus è al lavoro per regalare una rosa altamente competitiva a mister Allegri tramite questa finestra di calciomercato estivo. Un calciatore che potrebbe fare al caso dei bianconeri per completare il centrocampo è Miralem Pjanic, il quale aveva lasciato Torino per approdare al Barcellona per una cifra complessiva che si aggirava intorno ai 65 milioni di euro. Pur avendo raccolto 30 apparizioni lo scorso anno tra campionato e coppe varie, stando a quanto rivelato dalla stampa spagnola del Mundo Deportivo il Barcellona avrebbe dato la carta de libertad a Pjanic, ovvero il via libera per accasarsi altrove a costo zero senza incorrere in eventuali sanzioni.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, ANCHE ALTRI CLUB SU DI LUI

Questa decisione di volersi privare di Pjanic da parte del Barcellona permette dunque alla Juventus di puntare forte sul ritorno del trentunenne in questa sessione di calciomercato. La società blaugrana è convinta a non riconfermare il centrocampista pur di non dover sborsare i 7 milioni di euro di ingaggio annuali pattuiti al momento del suo approdo in Spagna. In ogni caso i dirigenti bianconeri dovranno comunque battagliare a lungo per convincere Pjanic a tornare alla Juventus visto che sulle sue tracce ci sarebbero pure altri club importanti sia in Italia, dove piace all’Inter, che all’estero, dove non è da escludere la pista che lo porterebbe al Tottenham in Premier League.

