Pjanic alla Juventus?/ Calciomercato news, si pensa al ritorno ma ci sono Inter e PSG

CALCIOMERCATO, PJANIC POTREBBE TORNARE IN BIANCONERO

Il calciomercato estivo è appena iniziato ed il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina, rilevando Andrea Pirlo, potrebbe portare a Torino diversi volti nuovi ma anche qualche vecchia conoscenza per i bianconeri. Stando ai rumors di queste ore infatti uno degli indiziati principali a vestire per un’altra volta la maglia della Juventus è il centrocampista Miralem Pjanic, reduce da una stagione decisamente al di sotto della aspettative con il Barcellona dove si è trasferito lo scorso anno. Attualmente sotto contratto con i blaugrana fino al giugno del 2024, per la stampa spagnola di Sport l’addio è ormai prossimo per l’ex giallorosso, mai nei radar del tecnico Koeman.

CALCIOMERCATO, LA CONCORRENZA NON MANCA

La possibilità di rivedere quindi Pjanic alla Juventus potrebbe concretizzarsi ulteriormente nei prossimi giorni se le due dirigenze si metteranno seriamente in contatto ma l’opzione bianconera non è l’unica tra le carte a disposizione del trentunenne. Come riportato da diversi organi d’informazione, in Italia Pjanic viene seguito con grande interesse pure dall’Inter e dal Milan ed ha estimatori anche all’estero dove interessa in particolare in Premier League ai londinesi del Tottenham ed in Ligue 1 al Paris Saint-Germain. La volontà dunque di cederlo da parte del Barcellona e la chance di riavere Massimiliano Allegri come allenatore potrebbero dunque spingere ancor più velocemente Pjanic a tornare a Torino. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

