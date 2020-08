Pjanic positivo al coronavirus/ Barcellona, come sta: “Sono asintomatico ma…”

Miralem Pjanic è risultato positivo al Coronavirus, la notizia arriva dalla Spagna visto che il calciatore proprio nelle scorse settimane ha lasciato la Juventus per il Barcellona. A comunicarlo è stato lo stesso club catalano, che ha sottolineato: “Miralem Pjanic è risultato positivo al test PCR a cui è stato sottoposto sabato 22 agosto scorso, dopo che aveva manifestato alcuni fastidi. Il giocatore è in buono stato di salute ed è isolato in casa sua. Per questo motivo non potrà aggregarsi ai suoi compagni prima di quindici giorni“. Il centrocampista ex Roma e Lione aveva trascorso le vacanze in Sardegna dove sono stati moltissimi altri colleghi. In un post su Facebook poi ha rassicurato fan e tifosi: “Fortunatamente sto bene e sono asintomatico. Ma se c’è una cosa che ho imparato è che non bisogna mai dare niente per scontato, neanche le cose che consideriamo più abitudinarie. La vita che stiamo vivendo ora ce lo sta insegnando. Rispettiamo le regole e facciamo attenzione senza farci prendere dal panico“.

BARCELLONA, MIRALEM PJANIC POSITIVO AL CORONAVIRUS

La notizia di Miralem Pjanic positivo al Coronavirus fa pensare che la sua avventura al Barcellona sia iniziata in salita. Il centrocampista bosniaco viene da una stagione molto complicata dove con Maurizio Sarri, noto per esaltare il gioco dei suoi registi, aveva iniziato forte. Dopo alcuni mesi ad altissimo livello il calciatore è calato decisamente mancando di personalità e risultando il punto debole e non quello di forza del reparto bianconero. Tanto che la società nove volte campione d’Italia ha deciso di cederlo al Barca in uno scambio che ha fatto fare il percorso inverso ad Arthur Melo. La speranza è che un calciatore del suo talento possa uscire da questa situazione rapidamente per tornare a fare quello che meglio sa cioè giocare a calcio.





