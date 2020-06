Scambio Arthur-Pjanic/ Calciomercato, dalla Spagna: Juventus e Barcellona chiudono!

Sembra essere fatto lo scambio del quale si parla ormai da settimane: Arthur Melo è destinato a vestire la maglia della Juventus mentre a fare il percorso inverso, unendosi al Barcellona e coronando così il suo sogno, sarà Miralem Pjanic. Le voci arrivano dalla Spagna, in particolare da Mundo Deportivo (sempre vicino alle vicende blaugrana) e Sport: addirittura, per ragioni legate al bilancio, abbiamo anche la data dell’annuncio ufficiale che potrebbe arrivare entro martedì 30 giugno, anche se si potrebbe chiudere nel giro delle prossime 48 ore. Avevamo già detto di come Arthur Melo avrebbe trovato l’accordo con la Juventus: in realtà ci sarebbe ancora qualche dettaglio da limare, per ora dalla Spagna dicono che l’offerta dei bianconeri sia di 5 milioni annui e si possa arrivare ai 5,5 (più bonus) che farebbero scattare l’operazione in termini ufficiali. Pjanic è destinato al Barcellona: il suo stipendio sarà tolto dalle casse dei campioni d’Italia e dunque l’affare si tradurrà anche in termini economici positivi.

SCAMBIO ARTHUR-PJANIC IN DIRITTURA D’ARRIVO

Siamo quindi in dirittura d’arrivo per lo scambio Arthur-Pjanic: si tratterebbe soltanto di aspettare, e capire anche se in termini di cartellino si tratti di un’operazione alla pari o se la Juventus sia costretta a versare un conguaglio nelle casse del Barcellona, considerato che fino a poche ore fa si parlava del brasiliano come di un centrocampista dal valore di 80 milioni di euro. Fabio Paratici e Andrea Agnelli hanno deciso di accontentare Maurizio Sarri: Arthur sarebbe una precisa richiesta dell’allenatore, e da questo punto di vista è abbastanza immediato associare a questa indiscrezione una conferma sempre più probabile del tecnico per la prossima stagione. A meno che non arrivi un tracollo in questi mesi, ma si tratta di un altro discorso; per il momento aspettiamo che l’operazione Arthur-Pjanic vada in porto, dopo Dejan Kulusevski acquistato a gennaio (e lasciato in prestito al Parma fino al termine della stagione) potrebbe esserci un altro colpo di calciomercato in entrata salutando un giocatore che ha vestito il bianconero nelle ultime quattro stagioni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA