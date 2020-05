Plasma convalescente: Coronavirus ucciso in 48 ore/ Trovata la cura per il Covid-19?

Pubblicità

Si chiama plasma convalescente o sieroterapia e consiste nell’infusione nel sangue di un paziente positivo al Coronavirus del plasma di una persona guarita dal Covid-19. Risultato? Mortalità pari a zero, e il virus sparisce dopo 24-48 ore. Sta funzionando, insomma, e a Mantova è addirittura già nata una piccola banca del plasma. Il dottor Guido Silvestri, virologo e patologo dell’Emory University di Atlanta (USA) è intervenuto in collegamento web a “La Vita in Diretta”, su Rai Uno, parlando dell’efficacia del trattamento, “che qui in America abbiamo già utilizzato in passato per sconfiggere l’ebola. Sta dando risposte incoraggianti sui 6mila pazienti ad esso sottoposti e potrebbe rappresentare la cura per questo virus”. Per quanto concerne la risposta che l’Italia dovrà dare nella Fase 2, il virologo non ha dubbi: servono monitoraggio, flessibilità e coordinazione. “Per vincere questa guerra, che non può dirsi conclusa, occorre generare dati sull’infezione e sul contagio, avere una risposta guidata a seconda delle situazioni che si svilupperanno e disporre di una linea guida a livello continentale”. Sull’argomento è intervenuta anche la giornalista Giovanna Botteri, inviata in Cina, che ha asserito: “Non dobbiamo pensare che sia tutto finito e che con la Fase 2 si possa ricominciare come se nulla fosse. Il Coronavirus c’è ancora e bisogna stare attenti. Qui il periodo di lockdown è durato molto di più rispetto al nostro Paese e le restrizioni sono state molto più forti. I bambini non sono ancora tornati a scuola da gennaio”.



