PLAYSTATION 5, LOOK SPAZIALE/ Video: prime foto per la console, Sony cambia tutto

La Playstation 5 svela il suo volto: un momento molto atteso dai gamer di tutto il mondo, la quinta generazione della console più venduta di tutti. tempi ha finalmente un’immagine ufficiale ed è una vera rivoluzione. La Playstation 5 arriva a sette anni dalla precedente Playstation 4, un periodo di tempo relativamente lungo rispetto al ciclo di uscita, e sarà sicuramente disponibile per il pubblico entro Natale. Nella giornata di giovedì 11 giugno Sony ha mostrato per la prima volta in anteprima le immagini di come sarà fatta: bianca e nera, pensata per essere posizionata in verticale, e distribuita in due modelli diversi: una pensata unicamente per i giochi in formato digitale – dallo spessore maggiormente sottile e probabilmente più economica – e una compatibile anche per i dischi Blue Ray. Per il momento queste sono le uniche anticipazioni che Sony ha svelato sulla Playstation 5, non si è parlato di prezzo né di specifiche tecniche riguardanti le possibilità che dovrebbero comunque essere di molto superiori alla Playstation 4.

PLAYSTATION 5, COMMENTI ENTUSIASTI SUL WEB

Fermiamoci dunque ai commenti sul design della prossima Playstation 5 e sul web, in tutto il mondo, lo sviluppo “verticale” della nuova console ha generato grande entusiasmo. Secondo gli utenti, compresi quelli italiani, Sony ha fatto centro con un design che è stato definito “spaziale“, venuto direttamente dal futuro. Una rivoluzione che Sony promette però essere anche di sostanza e non solo di forma: la PlayStation 5 potrà fare affidamento su una grafica avanzatissima e tempi di caricamento più brevi grazie all’uso di un disco rigido a stato solido, che dunque farà letteralmente volare i giochi sulla piattaforma. “Avete potuto vedere giochi che possono essere apprezzati solo con l’intera gamma delle funzionalità e della potenza di PlayStation 5“, ha dichiarato Jim Ryan, CEO di Sony Interactive Entertainment, durante la presentazione mostrata su Youtube e Twitch. I titoli in uscita hanno generato grande hype. Quelli anticipati includono Spider-Man: Miles Morales, dello studio interno Insomniac Games e titoli di terze parti come Project Athia dello sviluppatore di Final Fantasy Square Enix Holdings.



