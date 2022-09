PnB Rock, morto il rapper americano/ Ucciso a colpi di pistola in un fast food

Una nuova morte nel mondo del rap e trap americano: nelle scorse ore è stato ucciso PnB Rock. L’artista, come riferito dal sito ufficiale di RaiNews, è stato assassinato a colpi d’arma da fuoco nella giornata di ieri, lunedì 12 settembre 2022, in quel di Los Angeles. In base alle indiscrezioni emerse la vittima si trovava in un ristorante, stava pranzando con la propria compagna, quando ad un certo punto è stato avvicinato da uno sconosciuto che lo ha freddato con alcuni colpi d’arma da fuoco.

PnB Rock si trovava in un fast food losangelino e stava pranzando in totale serenità, quando un uomo lo avrebbe avvicinato e gli avrebbe intimato di regalargli i suoi gioielli. Il rapper ha ovviamente declinato la richiesta e di risposta ha ricevuto una serie di proiettili, così come da versione ufficiale fornita dalla polizia di Los Angeles Kelly Muniz. “Stiamo controllando l’audio della registrazione della telecamera di sicurezza – ha aggiunto l’agente – per determinare esattamente quali parole sono state scambiate prima dell’evento e per identificare l’assassino”.

PNB ROCK UCCISO A COLPI D’ARMA DA FUOCO: LA RICOSTRUZIONE

L’omicida non è stato infatti ancora arrestato visto che, subito dopo aver ucciso a colpi d’arma da fuoco PnB Rock, è uscito da una porta laterale del ristorante di Los Angeles, per poi immettersi in un parcheggio e fuggire in auto. Stando a quanto fatto sapere dal quotidiano locale, Los Angeles Times, la polizia starebbe controllando le varie telecamere delle aziende vicino al ristorante per cercare di identificare il killer e nel contempo la targa dell’auto su cui lo stesso viaggiava.

La sparatoria si è verificata di preciso attorno alle ore 13:15 locali, e una volta lanciato l’allarme sul luogo sono accorsi gli uomini del personale sanitario che hanno trovato PnB Rock in condizioni disperate: trasportato nel vicino ospedale il cantante è morto 45 minuti dopo. Poco prima della sparatoria la fidanzata del cantante, il cui vero nome era Rakim Allen, aveva postato una foto sui social con il luogo in cui i due stavano pranzando.

