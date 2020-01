Pogba alla Juventus?/ Calciomercato news: possibile a giugno il clamoroso ritorno

Il possibile ritorno di Pogba alla Juventus è una di quelle ipotesi di calciomercato che ciclicamente si ripresentano e che attirano sempre l’attenzione. Di certo c’è il feeling mai finito fra Paul Pogba e tutto l’ambiente della Juventus, con il centrocampista francese che spesso ha fatto capire di essere ancora legato ai bianconeri e che di conseguenza non gli dispiacerebbe prima o poi tornare a indossare la maglia della Juventus. D’altra parte in questi ultimi anni il Manchester United non è più la corazzata di un tempo e dunque è possibile pure che Pogba si sia stancato di fare la “comparsa” (sia pure di lusso) con i Red Devils in Premier League e nelle Coppe europee e che pure per questo motivo possa tornare a Torino. Se ne riparlerà comunque per giugno, perché a gennaio non è pensabile un affare così delicato – a maggior ragione per un giocatore fermo per l’infortunio alla caviglia.

POGBA ALLA JUVENTUS? IL COMMENTO DI PASQUALIN

Per giugno però l’ipotesi è credibile e anche affascinante, a maggior ragione se si pensa al fatto che è proprio il centrocampo il reparto nel quale probabilmente la Juventus dovrà fare i maggiori sforzi per arrivare al vertice internazionale, riportare “a casa” Pogba potrebbe essere una soluzione eccellente. Ci crede anche Claudio Pasqualin, decano degli agenti italiani, che ai colleghi di CalcioToday.it ha dichiarato: “Pogba? Il discorso è rinviato a giugno e credo che ci siano tante possibilità di chiudere l’affare. Il francese ostenta spesso il suo amore per i bianconeri, del resto il coltello dalla parte del manico ce l’hanno sempre i giocatori”.

