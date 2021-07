POGBA ALLA JUVENTUS?/ Calciomercato news, ritorno complicato a causa del PSG

CALCIOMERCATO NEWS, UN GRANDE RITORNO

Il calciomercato può essere davvero imprevedibile e le varie trattative possono prendere una piega diversa nel giro di pochi minuti ma c’è un giocatore che viene accostato da lungo tempo alla Juventus, ovvero l’ex Paul Pogba. Il ventottenne francese ha vissuto delle stagioni importanti nella Torino bianconera tra il 2012 ed il 2016 prima di trasferirsi al Manchester United dove aveva già giocato nel settore giovanile e la possibilità di rivederlo con la maglia della Juventus è più volte emersa nel recente passato a causa del rendimento e dei risultati non eccellenti ottenuti in Inghilterra. Attualmente il contratto di Pogba scadrà nel giugno del 2022, ovvero al termine della prossima annata calcistica, e per lui si starebbe facendo avanti il Paris Saint-Germain.

Griezmann alla Juventus?/ Calciomercato news, i bianconeri attenti alla situazione

CALCIOMERCATO NEWS, S’INSERISCE IL PSG

In questa finestra di calciomercato Pogba, almeno secondo le indiscrezioni provenienti dalla stampa britannica del Sun, potrebbe dunque cambiare squadra ed accasarsi altrove dopo aver collezionato 6 reti e 9 assist in 42 presenze complessive nella passata stagione. I transalpini stanno organizzando il loro organico per puntare alla conquista della Champions League e l’apporto di Pogba potrebbe essere decisivo per migliorarsi ulteriormente. Resta ora da vedere se la Juventus tenterà di approfittare della situazione contrattuale del centrocampista o se preferirà virare su altri obiettivi.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Juventus/ Il Barça sacrifica Langlet e Pedri per arrivare a De LigtCalciomercato Juventus/ Bernardeschi e Cuadrado, futuro in bianconero

© RIPRODUZIONE RISERVATA