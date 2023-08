POLITICA E GIUSTIZIA/ Più antimafia e meno Ruby: la nuova Procura di Milano

A cavallo di Ferragosto un’audizione parlamentare del Procuratore capo di Milano, Marcello Viola, si è conquistata qualche spazio sui grandi media: gli stessi sui quali i predecessori Francesco Saverio Borrelli, Edmondo Bruti Liberati e Francesco Greco hanno avuto per decenni tribuna da protagonisti fissi, quando non unici. Invece quella di Viola davanti alla Commissione Antimafia è stata quasi la prima uscita, a 16 mesi dalla sua designazione da parte del Csm. Ed è parsa significativa quasi più nella postura istituzionale che nel contenuto, pur rilevante.

INDUSTRIA & FINANZA/ L'Italia incompiuta del Capitano Colaninno

Viola, accompagnato da sua “aggiunta” Alessandra Dolci, capo della Dda milanese, non ha avuto esitazioni nell’individuare la vera emergenza investigativa e di legalità nella “colonizzazione” (sic) della Lombardia da parte della criminalità organizzata in tutte le sue articolazioni. Il cittadino la incontra sempre più frequentemente – senza avvedersene – in curva allo stadio e quando getta i rifiuti nei bidoni di casa. Oppure quando sosta in un grande parcheggio. Per non parlare ovviamente delle attività di spaccio e usura: che utilizzano da tempo canali totalmente integrati nell’economia “bianca”, con la collaborazione di “colletti bianchi” più o meno “catturati” dalla malavita nel mondo delle professioni e della finanza.

FINE DEL TERZO POLO/ "Calenda verso Conte, per Renzi una nuova Dc sognando Silvio..."

Non c’è dubbio che l’antimafia sia sempre stata in cima all’agenda della Procura milanese e anche nei suoi bilanci annuali. Però – in occasione della recente scomparsa di Silvio Berlusconi – non è mancato chi ha ricordato il “caso Ruby”. Cioè quando – era il maggio 2010 – il Procuratore aggiunto antimafia di Milano, Ilda Boccassini, prese a occuparsi prioritariamente di quell’ennesimo “caso Berlusconi” e dei suoi interminabili processi. E sono stati questi ultimi a occupare le pagine di cronaca: a fianco degli interventi a raffica di alti magistrati in carica o a riposo, immancabilmente rivolti contro ogni riforma che Governi e Parlamenti volevano varare. E tutto questo è continuato fino a quando la scelta del procuratore capo di Roma ha fatto scoppiare la “questione giudiziaria” in tutta la sua gravità.

Com'è morto Silvio Berlusconi e malattia/ Dalla leucemia alla polmonite: gli ultimi giorni del Cavaliere

Al Csm, quattro anni fa, aveva presentato i suoi titoli anche Viola, allora procuratore capo di Firenze: ma era stato bocciato dalla lottizzazione correntizia della magistratura italiana. Che però proprio su quel dossier superò il limite e fece deflagrare il “caso Palamara”, costringendo lo stesso capo dello Stato a sollecitare un cambio di passo e di direzione a tutti i magistrati italiani.

Viola non è infine approdato a Roma, dove però è stato nominato l’ex capo della Procura di Palermo, Francesco Lo Voi, lui pure danneggiato in precedenza. Viola è stato invece dirottato su Milano, dove gli strascichi polemici del processo Eni avevano posto la stessa magistratura ambrosiana sotto indagine giudiziaria e disciplinare. E il nuovo Procuratore – che parla poco o mai, solo nelle sedi istituzionali, per discutere il lavoro quotidiano suo e dei colleghi in difesa della legalità “reale” sui territori – ha probabilmente già raggiunto lo specifico obiettivo istituzionale che – attraverso il Csm – gli era stato fissato direttamente dal Quirinale.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA