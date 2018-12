Giuseppe Conte canta “L’anno che verrà”/ Video, il premier diventa cantante: “La dedico a tutti gli italiani”

Giornata cruciale per il governo, con il voto alla Camera sul maxiemendamento alla manovra, il premier Giuseppe Conte protagonista nella conferenza stampa di fine anno ma non solo: il presidente del Consiglio è stato protagonista di un siparietto canterino ai microfoni di Radio Rock 106.6. Dopo l’appuntamento della presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio, il karaoke reporter Dejan Cetnikovic ha intercettato “l’avvocato del popolo” nei pressi di Palazzo Chigi. Conte ha accettato la proposta di intonare un brano e si è dilettato in un’estemporanea versione de “L’anno che verrà” di Lucio Dalla. «Che mi tocca fa per sbarcare il lunario… Ecco che significa fare il presidente del Consiglio», le parole del giurista prima di sfoderare le sue abilità da cantante.

GIUSEPPE CONTE CANTA LUCIO DALLA: IL VIDEO

«La dedico a tutti gli italiani che non accetteranno questa stonatura», ha aggiunto Giuseppe Conte, che si è poi esibito al fianco del karaoke reporter. Un siparietto divertente che sta facendo il giro del web, con molti utenti che stanno apprezzando la genuinità del presidente del Consiglio e chi invece contesta la tranquillità in queste ore cruciali per il Paese. Successivamente Conte si è fermato per una breve pausa in Galleria Colonna, offrendo il caffè ai suoi collaboratori e concedendo selfie e strette di mano ai passanti. Piccola curiosità riportata da Adnkronos: per poco non si è imbattuto nella protesta di Askanews, l’agenzia di stampa in gravi difficoltà e che si avvia verso il concordato preventivo.





