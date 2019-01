Matteo Renzi: “Posso tornare al Governo”/ Ex premier: “Fiero di quanto fatto. Nuovo partito? Fantapolitica…”

Matteo Renzi: “Posso anche tornare al Governo”. Anno nuovo e l’ex Presidente del Consiglio si guadagna subito i riflettori tornando a parlare in una intervista concessa al settimanale Oggi, nel corso della quale rivela come non veda affatto come remota l’ipotesi di un suo ritorno a Palazzo Chigi, nonostante al momento continui la luna di miele dell’esecutivo giallo-verde con gli italiani e molti parlino di una imminente scissione del Partito Democratico proprio per seguire il senatore toscano in una formazione di stampo macroniana. “Sono orgoglioso di aver fatto il premier per più di mille giorni e sono fiero di quello che ho fatto” spiega Renzi, rivendicando alcuni dei risultati conseguiti dal suo Governo, dicendosi pure “contento anche degli errori e dei miei limiti” in una professione di modestia che il suo elettorato ha imparato ad apprezzare e i suoi oppositori a evidenziare in più di un’occasione.

RENZI, “NUOVO PARTITO? FANTAPOLITICA…”

L’intervista rilasciata al magazine Oggi da Matteo Renzi è stata insomma l’occasione non solo per fare il punto sulla attuale scena politica con l’avvento del 2019 e la contestata approvazione della Legge di Bilancio a fine dicembre, ma pure per rilanciarsi: “Non mollo e non lascio il futuro a chi contesta i vaccini e fa i condoni” incalza l’ex segretario dem che quindi fa capire come quella televisiva sia stata solo una parentesi e che al Congresso del Pd lui sarà come al solito il convitato di pietra, pur non occupando il palcoscenico. “Ho fatto il Presidente del Consiglio e il segretario del partito politico che ha avuto il miglior risultato degli ultimi 60 anni” è il mantra del senatore di Rignano che lancia la sfida quando dice che “ho avuto un ruolo e forse lo riavrò, vedremo”. E sul Governo guidato da Lega e Movimento 5 Stelle: “Gli italiani hanno scelto di andare con questi e spero che vadano bene, perché sono italiano e spero portino a casa dei risultati, ma io penso che sono dei cialtroni…”. E infine una battuta su quello che sarà uno dei temi politici del nuovo anno, vale a dire la nascita di un nuovo soggetto politico al centro e di cui lui sarà il leader: “Non è all’ordine del giorno, roba da addetti ai lavori” taglia corto Renzi come già era capitato di recente e che quindi per (per adesso) bolla come “fantapolitica” una uscita dal Pd.

