AQUISGRANA, TRATTATO FRANCIA-GERMANIA: ACCORDO CONTRO I POPULISTI/ Cosa si sono promessi Macron e Merkel

A 56 anni esatti dal Trattato dell’Eliseo firmato da Konrad Adenauer e Charles de Gaulle che pose fine alla storica ostilità tra Francia e Germania, i due colossi europei tornano a rinsaldare l’asse franco-tedesco ratificando un’intesa che secondo i voleri dei due leader Macron e Merkel avrà il compito di creare un forte nucleo europeista all’interno dell’Unione, da opporre ai partiti populisti. La città che fa da sfondo all’intesa è Aquisgrana: è qui che Macron e Merkel si promettono lealtà reciproca per gli anni a venire, profilando di fatto un futuro comune soprattutto in materia di politica estera. Ma in cosa consiste il nuovo Trattato Francia-Germania? Come riportato da Il Giornale, nell’articolo 8 si legge che “l’ammissione della Repubblica Federale Tedesca come membro permanente del Consiglio di sicurezza dell’Onu è una delle priorità della diplomazia franco-tedesca“. Di fatto si cerca di inserire un seggio permanente per la Germania all’Onu, quello stesso seggio che molti vorrebbero riconvertire a seggio dell’Unione Europea e che, se assegnato ai tedeschi, rappresenterebbe uno schiaffo in particolare nei confronti dell’Italia, Paese fondatore incapace di restare al passo di transalpini e teutonici. Tra gli obiettivi a breve/medio termine anche quello che prevede la creazione di un esercito europeo con una sola Difesa.

AQUISGRANA: TRATTATO FRANCIA-GERMANIA, LE PAROLE DI MACRON E MERKEL

Il Trattato di cooperazione siglato da Germania e Francia è stato accolto con grande soddisfazione da Angela Merkel, che ha commentato:”Settantaquattro anni dopo la seconda guerra mondiale, la durata di una vita umana, cose che erano considerate evidenti sono nuovamente messe in discussione. Ecco perché si rende necessaria una ridefinizione della direzione della nostra cooperazione“. Il riferimento, neanche troppo velato, è ai partiti populisti euro-scettici, gli stessi che in queste ore nelle rispettive patrie, dal Rassemblement National di Marine Le Pen ad Alternative für Deutschland di Alexander Gauland stanno criticando l’intesa. Emmanuel Macron dal canto suo ha dichiarato:” Il nostro comune obiettivo dev’essere che l’Europa diventi lo scudo di protezione dei nostri popoli contro le bufere del mondo “. L’amicizia tra Francia e Germania, ha aggiunto l’inquilino dell’Eliseo, e i “ comuni progetti e obiettivi rendono possibile prendere le nostre vite nelle nostre mani e costruire liberamente il nostro destino “.”

