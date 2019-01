ELIO LANNUTTI: “BANCHE CONTROLLATE DAI SAVI DI SION”/ Tweet antisemita del senatore M5s: bufera. Poi le scuse

Si è scatenata una vera e propria bufera politica dopo il tweet antisemita del senatore M5s Elio Lannutti, che domenica sera ha scritto:”Gruppo dei Savi di Sion e Mayer Amschel Rothschild, l’abile fondatore della famosa dinastia che ancora oggi controlla il Sistema Bancario Internazionale, portò alla creazione di un manifesto: ‘I Protocolli dei Savi di Sion’. Suddiviso in 24 paragrafi, viene descritto come soggiogare e dominare il mondo con l’aiuto del sistema economico, oggi del globalismo, dei banchieri di affari e finanza criminale“. Quello dei Savi di Sion è di fatto un falso storico: si tratta infatti di un documento creato nei prima anni del Novecento dalla polizia segreta dello zar di Russia per alimentare l’odio contro gli ebrei, accusandoli di un complotto per sottomettere il mondo con la massoneria.

POST ANTISEMITA LANNUTTI, DI MAIO SI DISSOCIA

Dopo il polverone di polemiche sollevato dal post antisemita di Elio Lannutti, lo stesso senatore è tornato sulla questione chiedendo scusa su Facebook:”Ieri (domenica, ndr) ho pubblicato un link sui banchieri Rothschild, senza alcun commento. Poiché non avevo alcuna volontà di offendere alcuno, tantomeno le comunità ebraiche od altri, mi scuso se il link ha urtato la sensibilità. Condividere un link non significa condividere i contenuti, da cui comunque prendo le distanze. Ci tengo a sottolineare che non sono, né sarò mai antisemita“. Nel frattempo Luigi Di Maio era già intervenuto sulla vicenda per rispondere alle polemiche che stavano investendo non solo Lannutti ma tutto il MoVimento 5 Stelle:”Come vicepresidente del Consiglio e come capo politico del M5S prendo le distanze, e con me tutto il Movimento, dalle considerazioni del senatore“.

