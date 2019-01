Missione Sophia, Germania se ne va: “linea dura Italia”/ Traffico migranti, Salvini “regole diverse o noi via”

A partire da martedì prossimo, dopo l’ultimo viaggio della fregata Augusta, dalla Germania non sarà inviata alcuna nave per partecipare alla Missione europea “Sophia”, ovvero il progetto lanciato dall’Ue contro i trafficanti di migranti. L’anticipazione dei media tedeschi non ha visto né smentite né conferme da quando è uscita ieri sera, ma riflette comunque una volontà già ribadita da più parti – Merkel su tutte – di interrompere da Berlino la partecipazione per motivi “esterni” dalla stessa Germania. Come filtrato da ambienti vicino al Bundestag, la decisione del Governo tedesco sarebbe la conseguenza della linea dura dell’Italia sull’accoglienza dei migranti dalle navi nel Mediterraneo. Per questo motivo, davanti alla costa libica da martedì prossimo la Germania non sarà più in prima fila nella Missione partita il 22 giugno 2015. «Il mandato della missione sarà prolungato dall’Ue a marzo e noi riteniamo che debba essere chiarito meglio quali sono i compiti della missione. Nel quartier generale di Sophia restano comunque i nostri uomini», ha spiegato ieri sera il portavoce del Ministero della Difesa tedesco.

LA REAZIONE DI SALVINI

Immediata la reazione da Roma del Governo gialloverde, con il Ministro degli Interni Matteo Salvini che commenta «Sophia ha come ragione di vita che tutti gli immigrati soccorsi vengano fatti sbarcare solo in Italia. Accordo geniale sottoscritto dal Governo Renzi, non so in cambio di cosa. O cambiano le regole o finisce la missione». Sempre il vicepremier della Lega poi aggiunge, «Non si è capito se la Germania ha sospeso o no la sua partecipazione. Se uscisse per me non è un problema, tanto tutti gli immigrati arrivano lo stesso in Italia, facciamo da soli». «Se l’Italia non vuole più Sophia, siamo pronti tutti a chiuderla», avrebbe invece sentenziato stamattina “Lady PESC” Federica Mogherini, responsabile politiche estere dell’Unione Europea, mostrando come entro marzo gli accordi sulla Missione Sophia dovranno comunque essere rinegoziati salvo arrivare, per l’appunto, alla chiusura dopo quasi 4 anni di operazioni.

CHE COS’È LA MISSIONE SOPHIA

La missione Sophia, nata per l’appunto nel 2015, si proponeva l’intento di operazione militare di sicurezza marittima – a guida italiana – in corso nel Mediterraneo centrale. Obiettivo principale era per l’appunto il contrasto del traffico di esseri umani, ma anche l’addestramento della Guardia costiera e della Marina libiche: «Eunavformed, avviata ufficialmente il 22 giugno 2015, è attualmente in una fase di proroga: il 21 dicembre scorso, infatti, il Consiglio d’Europa ha esteso il mandato dell’operazione fino al 31 marzo 2019». Ad oggi sono ben 26 Paesi su 28 dell’Ue a partecipare alla missione: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Regno Unito, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria. In particolare per l’Italia, l’impegno militare consiste in 470 soldati e personale della Marina, due assetti aerei e una nave (la “Luigi Rizzo”): come spiega l’Ansa, «La sede del comando strategico dell’operazione e invece a Roma, nell’ex aeroporto di Centocelle, dove l’ammiraglio Enrico Credendino, comandante della missione, è coadiuvato da uno staff internazionale composto da ufficiali dei vari Paesi membri». L’attrito tra Italia e Germania, come spiega ancora il portavoce del Governo tedesco, nasce quanto avvenuto nell’ultimo periodo con il Ministro Minniti ma soprattuto con Salvini e il Governo Lega-M5s: «i compiti di Sophia erano cambiati. La definizione chiara del mandato è un processo politico che spetta all’Europa. Su quanto pesi l’atteggiamento del ruolo italiano nell’accoglienza dei profughi».



© RIPRODUZIONE RISERVATA